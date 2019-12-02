Евгения Уваркина, глава администрации Липецка

Долгая дорога к барбекю

Мэр Липецка Евгения Уваркина поставила перед жителями города условие: администрация займется благоустройством парка «Молодежный», если горожане … выйдут на субботник. Так градоначальница собирается определить, насколько местные жители в принципе заинтересованы в благоустройстве. Уваркина выложила на своей странице в Instagram видео, в котором она, окруженная свитой, инспектирует парк. Если верить липецким СМИ, в народе «Молодежный» прозвали «Малонадежным», поскольку ни один из проектов его развития с 2010 года так и не был реализован

Теперь за дело взялась госпожа Уваркина, которая возглавила администрацию города в конце июня. Она посетила парк еще летом и справедливо отметила, что в нем «ничего нет». Ни дорожек, ни скамеек, ни детских площадок. Только заросли, мусор и знаменитый в Липецке недострой — спорткомплекс «Катящиеся камни».

Администрация хочет навести в «Молодежном» порядок и оборудовать зоны барбекю. Но, кажется, очередной проект по благоустройству рискует сорваться. Приглашение мэра города на субботник прозвучало слишком угрожающе: «Мы приглашаем на субботник всех жителей прилегающей территории, потому что мы на следующий год будем делать парк. И если этот парк им нужен, мы очень хотим, чтобы они пришли и помогли нам. И мы будем оценивать по количеству жителей, которые пришли. Если не очень нужен, мы подумаем, делать это в следующем году или нет».

Сколько горожан должно прийти на субботник, чтобы городские власти все-таки начали благоустраивать парк, Уваркина не уточнила.

Валерия Ошеева