РБК: Кремль назвал лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по уровню доверия

Кремль подвел итоги выполнения KPI, в том числе, по доверию главам регионов. В пятерку аутсайдеров по уровню доверия губернаторам вошли Архангельская, Еврейская автономная, Иркутская области, Республика Коми и Красноярский край, рассказали источники РБК.
В пятерку лидеров по уровню доверия губернаторам вошли, в частности, Ингушетия, Курганская и Курская области, сообщили они. Внутриполитический блок Кремля провел семинар по внутренней политике в Подмосковье с 7 по 9 ноября.
Работу кремлевских и региональных чиновников оценивают одинаково. Для этого введены единые KPI — ключевые показатели деятельности. Таким образом, ответственность за ситуацию в регионе будут одинаково нести как кремлевские чиновники, так и губернатор и вице-губернаторы.
Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Каждому чиновнику по KPI».
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