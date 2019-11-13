Прорыв из финансовой сферы

Наиболее активно технология блокчейн применяется в финансовой сфере, но сегодня она востребована и во многих других отраслях экономики. На этом фоне вопрос безопасности использования технологии приобретает все большую актуальность.

«Блокчейн, или технология распределенного реестра (DLT), была создана для обеспечения распределенных транзакций за счет исключения централизованного управления. В отечественной практике активно развивается использование DLT для обеспечения целостности и доступности информации в сфере интернета вещей (IoT)»,— отмечает Алексей Катрич, коммерческий директор компании «Техносерв Консалтинг».

При этом самая популярная сфера применения технологии, по мнению Антона Епишева, Blockchain Lead российского офиса Accenture, это supply chain — управление цепочками поставок. «На сегодня это наиболее проработанные кейсы с понятным бизнес-эффектом. Также стоит отметить усилия Центробанка в применении технологии распределенных реестров в части использования финансовых инструментов, таких как депозитарные расписки, аккредитивы и прочее — сейчас идет пилотирование и запуск сразу нескольких подобных инициатив»,— отмечает эксперт.

«В целом сферы использования блокчейн можно классифицировать на четыре направления: сертификация чего бы то ни было — людей (документы, идентификаторы личности, электронные подписи), товаров (сертификаты качества и подтверждения), прав, например дипломы и кандидатские диссертации, ценные бумаги, права на недвижимость, сертификация действий через смарт-контракты; сверка баланса или остатков везде, где возникает такая необходимость, как, например, в роуминге телефонных операторов, взаиморасчеты компаний, различного вида учет и отчетности — эта технология автоматизирует и экономит затраты человеческого ресурса; голосование и нахождение консенсуса; обмен различными видами активов, включая как криптовалюты, так и сертифицированные товары»,— добавляет Алексей Юров, главный специалист по изучению блокчейн ФИАН имени Лебедева.

Больше всего технология применяется, конечно, в банковском секторе и ритейле, отмечает Валерий Свириденко, технический директор агрегатора криптовалют Paykassa.pro. «Тут Россия следует за мировыми трендами. Например, успешный и жизнеспособный проект есть у Альфа-банка: блокчейн-платформа для автоматизации расчетов между авиакомпанией S7 и ее агентами по продаже авиабилетов. В июле 2019 года объем операций на этой платформе превысил $1 млн в месяц. Другой успешный проект по блокчейн-факторингу запустили "М.Видео", Сбербанк и Альфа-банк. Сейчас пользователей этой системы гораздо больше. Их совместная платформа используется для проведения факторинговых операций с поставщиками. То есть по блокчейну ритейлер отслеживает всю цепочку поставки, которая потом служит основанием для подтверждения оплаты»,— поясняет эксперт.

«В России набирает популярность проведение операций с ценными бумагами, в частности с облигациями, при помощи технологии блокчейн. Сделки проводятся с использованием блокчейн-платформы Национального расчетного депозитария (НРД). Такие сделки были проведены между российским мобильным оператором "МегаФон" и Райффайзенбанком, а также между российским мобильным оператором МТС и Сбербанком Sberbank CIB. Сумма сделки по размещению облигаций МТС составляла 750 млн рублей. Облигации полностью выкупила корпоративно-инвестиционная структура Сбербанка Sberbank CIB»,— добавляет Елена Корнилова, кандидат экономических наук, финансовый эксперт, преподаватель Финансового университета.

Ключевые риски

Основные риски технологии сосредоточены в нескольких пунктах, считает Елена Корнилова. «Во-первых, уже появились проекты по созданию возможности редактирования записей. С одной стороны, возможность изменять существующие записи позволит исправлять возможные ошибки, однако с другой стороны смысл "самой безопасной" технологии теряется. Так, в сентябре 2017 года компании Accenture удалось получить патент на блокчейн с возможностью редактирования реестра. В СМИ прозвали это "редактируемым блокчейном". Другими словами, специалисты создали технологию таким образом, чтобы все стороны-участники могли редактировать данные в случае выявления ошибок. В патентной заявке подробно описана технология редактирования.

Также широкое распространение технологии блокчейн требует все большего количества специалистов в данной сфере. Многие вузы уже пытаются вводить в свои программы дисциплины по технологиям распределенного реестра, однако будут ли это узкоспециализированные специалисты или блокчейн станет для них лишь одной из базовых дисциплин, покажет время.

Еще одной проблемой, тормозящей развитие блокчейна, является отсутствие нормативной базы в РФ, что значительно тормозит намерения кредитно-финансовых организаций по внедрениям передовых технологий.

Сама по себе технология одной из основных характеристик подразумевает "децентрализацию". Это и плюс, и минус одновременно. Действительно, стороны могут совершать транзакции без участия посредников, однако центральным банкам большинства стран такая потенциальная бесконтрольность не нравится.

Масштабируемость является серьезной проблемой. Размер блока биткойнов ограничен 1 Мб, тогда как блок запускается примерно каждые десять минут. Так, сеть Bitcoin ограничена скоростью всего семь транзакций в секунду. Однако большие блоки означают большее пространство для хранения и более медленное распространение в сети. Это может привести к централизации, поскольку меньше пользователей захотят хранить такой большой блокчейн. Поэтому компромисс между размером блока и безопасностью — довольно сложная задача.

Утечка конфиденциальности может также произойти в блочной цепочке, даже если пользователи делают транзакции только с их открытым ключом и закрытым ключом»,— заключает эксперт.

«Факторы, затрудняющие внедрение блокчейн, вытекают из достоинств технологии. Первый — это фактор прозрачности и условно "публичного" контроля за транзакциями блокчейн. Обратная сторона этой медали — это риски с конфиденциальностью и проблемы с использованием персональной информации. Еще одним существенным риском является инфраструктура вокруг блокчейна, при том что сами блокчейны надежны, атакам хакеров подвергается инфраструктура, которая окружает блокчейн. И здесь много уязвимостей, учитывая то, что в 2017–2018 годах разработчики, уповая на "непогрешимость" блокчейна, невнимательно относились к безопасности кода, который обеспечивал взаимодействие с социальной средой, из-за чего многие проекты оказались уязвимы для хакеров. Сейчас эта ситуация меняется к лучшему»,— отмечает Алексей Юров.

«Есть несколько рисков, связанных с использованием блокчейна. Первый из них сводится к наличию неисправностей или критических ошибок в коде распределенного реестра. Другой проблемой может стать банально человеческая ошибка, то есть совершение нежелательной операции, которую будет невозможно отменить. Риски увеличиваются в тех отраслях, в которых требуется передача особо ценной информации. В первую очередь, это финтех-индустрия. В связи с тем, что криптовалюты являются на данный момент цифровыми деньгами и числовыми данными, мошенники будут придумывать новые схемы для их хищения»,— добавляет Игорь Чугунов, предприниматель, сооснователь блокчейн-платформы Credits.

«В целом я бы разделил риски, связанные с применением технологии блокчейн, на две составляющие. Первая — это информационная безопасность, в силу того что технология относительно молодая. Отрасль еще не наступила на возможные грабли, существуют критичные уязвимости, которые пока до конца не проявились. В этом поможет только практика — реализация новых проектов и использование новых конфигураций блокчейн-решений. Над этим сейчас работают специалисты в IT-отрасли, они пытаются сделать продукты, которыми занимаются, более зрелыми. Вторая область рисков связана со спецификой смарт-контрактов: пока нет механизмов защиты от того, что в случае допущения ошибки в смарт-контракте это не аукнется в будущем и не приведет к появлению новых уязвимостей»,— заключает Антон Епишев. Отвечая на вопрос, как обеспечить безопасность использования технологии в различных сферах российской экономики, эксперт поясняет, что необходимо тестирование, а также долговременная опытно-промышленная эксплуатация. «Необходимо иметь возможность восстановить логику в рамках реестра в случае, если произошел какой-либо сбой»,— заключает Антон Епишев.

Ксения Потапова