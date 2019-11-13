На стыке высшей школы и бизнеса

Сегодня многие отрасли испытывают недостаток в квалифицированных кадрах. Особенно данная проблема актуальна для сферы цифровой экономики. При этом эксперты указывают на имеющуюся связь между дефицитом IT-специалистов и образованием.

«Термин "IT-специалист" имеет достаточно широкий спектр интерпретаций, и зачастую таким специалистом считают и квалифицированного разработчика цифровых продуктов и инструментов, и подготовленного пользователя таких инструментов, а иногда и просто IT-грамотного человека. Дефицит специалистов относится в первую очередь к квалифицированным разработчикам — действительно, для многих компаний именно нехватка высококлассных программистов-разработчиков является фактором, ограничивающим возможности роста, рынок труда сильно перегрет: спрос существенно превышает предложение, а зарплаты IT-специалистов существенно превышают средние. В то же время для цифровой экономики необходимы все эти категории специалистов, и в федеральной программе "Кадры для цифровой экономики" национального проекта специально предусмотрены мероприятия по всем этим трем направлениям. Естественно, количественные характеристики и образовательные требования в этих мероприятиях существенно отличаются. Будущие профессионалы-разработчики, аналитики данных, инженеры-программисты должны получать высшее образование, а вот подготовка пользователей цифровых продуктов (и тем более обучение по программам цифровой грамотности) может осуществляться по модели дополнительного образования, в том числе и онлайн»,— поясняет Игорь Агамирзян, вице-президент НИУ «Высшая школа экономики», профессор факультета компьютерных наук.

«Для цифровой трансформации экономики сейчас действительно не хватает кадров. Речь идет не только о разработчиках IT-инструментов, но и о специалистах, которые будут эти инструменты использовать на местах, и о грамотных управленцах проектами, способных внедрить инновации и перестроить компании на новый, цифровой лад. Так, в области работы с данными сейчас ощущается значительный дефицит специалистов, которые обеспечивают качество, доступность, защиту, надежность корпоративной информации. Среди них — инженеры по данным, архитекторы данных. Кроме того, не хватает аналитиков Big Data, data scientists. Причин дефицита кадров несколько. Технологии развиваются очень быстро, система образования не успевает под них подстраиваться. Кроме того, некоторые позиции теперь предполагают наличие компетенций из смежных областей. Так, data scientist, прежде всего, должен хорошо владеть математическим аппаратом и уметь программировать. При этом от него все чаще требуется хорошее знание бизнеса, а иногда и навыков инженера по данным. Пока этому мало где учат, поэтому крупные компании запускают свои внутренние обучающие программы для подготовки таких кадров»,— отмечает Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

Затяжной скачок

Екатерина Осорина, руководитель Учебного центра SAP, считает, что скачок технологий, который сейчас произошел и который будет продолжаться, сильно изменил парадигму бизнеса и стал причиной кадрового голода. «Россия уже сейчас серьезно отстает от лидеров рынка (США, Великобритания и Китай) по количеству IT-специалистов — их вдвое меньше. Помимо этого, нам не хватает разработчиков: их всего 20% от общего количества айтишников, тогда как именно они больше всего нужны для активной цифровизации отраслей»,— поясняет эксперт.

Эксперты отмечают связь между дефицитом IT-специалистов и образованием. «Безусловно, такая связь существует. Образовательные программы высшего образования дают неплохой фундамент, но отличаются низкой гибкостью. К примеру, программы бакалавриата принимаются сразу на все четыре года обучения. За это время появляются новые перспективные технологии и инструменты, существенно меняются подходы к их использованию. Выпускникам не хватает практического опыта для быстрого включения в работу. Есть и плюсы: благодаря сильному фундаментальному физико-математическому блоку создается хорошая база. На достаточном уровне изучаются основы программирования. Однако практический компонент все же очень слабый»,— поясняет Алексей Дворецкий, руководитель направления обучения и развития ООО «Центр развития человеческого капитала».

Павел Лихницкий считает, что российское образование достаточно качественное, универсальное. Это позволяет молодым специалистам достаточно быстро осваивать новые технологии, переучиваться. «Но, на мой взгляд, нужно, чтобы у студентов вузов была возможность при обучении получать также более прикладные навыки на реальных проектах. Это поможет проводить цифровую трансформацию быстрее и эффективнее. Также важно пересмотреть многие образовательные программы для не IT-специалистов. В них нужно ввести курсы по работе с цифровыми инструментами»,— добавляет эксперт.

«Очевидно, что в цифровой экономике любая интеллектуальная деятельность требует использования цифровых инструментов и, соответственно, подготовка специалистов по областям деятельности подразумевает введение заметного объема цифровых технологий: современному инженеру-машиностроителю цифровой грамотности недостаточно — он должен свободно владеть цифровыми инструментами проектирования, моделирования, создания цифровых макетов и цифровых двойников. Для финансиста или управленца нужны свои цифровые инструменты, для исследователя — свои. Поэтому неизбежно IT-тематика будет расширяться и внедряться во все образовательные программы высшего образования, независимо от специальности. А цифровая грамотность, культура работы с данными будут превращаться в обязательный реквизит любого образованного человека»,— заключает Игорь Агамирзян.

Александра Глазкова, вице-президент по HR и PR компании BIOCAD, считает, что потребность в специалистах IT-сектора можно и нужно было предвидеть много лет назад. «Последнее десятилетие было очевидно, что IT-сектор получит сильное развитие, и учебным учреждениям нужно было максимально быстро адаптироваться и подстроить свои учебные планы под этот уклон. Сейчас мы видим тушение пожара и закрытие текущих потребностей»,— поясняет эксперт.

Перспективы

Алексей Дворецкий отмечает, что сейчас компании вынуждены активно включаться в процесс подготовки кадров для удовлетворения своих запросов. «Собственные бесплатные школы для обучения специалистов по работе с данными есть у "Ростелекома", "Вымпелкома", МТС, Альфа-банка (Казахстан) и других. Многие такие программы бесплатные. Производители IT-инструментов также проводят бесплатные обучающие курсы по работе со своими технологиями для всех желающих, приглашают студентов на стажировки. Мне кажется, будущее подготовки кадров для цифровой трансформации — за партнерством бизнеса и университетов»,— добавляет Павел Лихницкий.

Также эксперты видят перспективы в онлайн-образовании. «Сейчас значительные деньги инвестируются в образовательные онлайн-платформы. Это не просто дистанционное образование, оно полностью интерактивное и дает такое качество обучения, что ведущие мировые университеты готовы принимать результаты экзаменов наравне с традиционными. Да, масштаб пока не тотальный и такие курсы пока не закрывают всю потребность в подготовке IT-специалистов, но развиваются такие платформы очень быстро»,— поясняет Максим Решетников, губернатор Пермского края.

«Оно стирает географические и финансовые барьеры, открывает возможности к получению качественного образования широкому кругу граждан. Основные проблемы — это дефицит нового типа педагогов, способных быть мотиваторами, наставниками, кураторами и составителями персональной траектории образования»,— добавляет Александра Глазкова.

Ксения Потапова