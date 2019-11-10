«Зенит» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли тульский «Арсенал» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на стадионе «Арсенал» в Туле встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Гол забил Сердар Азмун (63).

«Зенит» с 36 очками занимает первое место в турнирной таблице. «Арсенал» с 19 очками идет седьмым. 23 ноября в рамках 17-го тура РПЛ «Зенит» сыграет с «Рубином» в Казани, «Арсенал» на следующий день примет «Краснодар».