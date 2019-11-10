Курскому авторитету кинули кости

Курское управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело в отношении местного авторитетного бизнесмена Виктора Панюшина (Пан), которого силовики считали организатором бунта в местной колонии еще в 2005 году. Теперь ему вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). По версии следствия, влиятельный в трех регионах Черноземья Виктор Панюшин организовывал азартные игры в Белгородской области. Суд заочно уже арестовал подозреваемого, который может скрываться от следствия на Кипре.

О возбуждении уголовного дела в отношении Виктора Панюшина управление СКР по Курской области сообщило вечером в пятницу. Ему вменяют введенную в 2019 году ст. 210.1 УК РФ, предусматривающую до 15 лет лишения свободы.

Фактически это дело стало продолжением другого, возбужденного региональным управлением СКР в 2017 году в отношении Панюшина по подозрению в создании организованного преступного сообщества (ОПС, ст. 210 УК РФ).

К деятельности ОПС, как считали следователи, Виктор Панюшин привлек Ярослава Соколова и Александра Гончарова — лидеров других преступных групп, куда входили также Николай Романов, Оксана Шелехова, Сергей Головин, Денис Пронин и Евгений Титов. Всех семерых следствие также проверяло на причастность к похищению человека, мошенничествам в сфере купли-продажи недвижимости, присвоении средств. В результате Романов, Головин и Пронин были заключены под стражу, а Гончаров и Шелехова к моменту вынесения приговора уже отбывали наказания в местах лишения свободы по другим уголовным делам. Панюшин, Соколов и Титов были объявлены в розыск.

Виктор Панюшин, как считают правоохранители, был коронован в сентябре 2000 года, получив влияние в Курской, Орловской и Белгородской областях. По версии СКР, выдвинутой в рамках нового уголовного дела, Панюшин создал преступное сообщество и руководил им «для получения преступных доходов» и «консолидации преступных элементов под своим покровительством». Для этого он в 2017 году с подельниками якобы организовывал азартные игры в Белгородской области, получая от них доход. Поводом для возбуждения дела могло стать задержание трех подельников Панюшина из Белгородчины: им уже предъявили обвинения в незаконной организации азартных игр с использованием оборудования вне игорной зоны, совершенное ОПС. Виктору Панюшину суд заочно определил меру пресечения в виде содержания под стражей.

«Виктор Михайлович до сих пор не растерял своего авторитета в Черноземье. Его хорошо знают далеко за пределами Курска, Орла или Белгорода. Так что нет сомнения, что даже в статусе подозреваемого он сохранит свое влияние на определенные сферы деятельности в этих регионах. Говорят, что сейчас он руководит из Кипра»,— предположил один из крупных курских бизнесменов, попросивший не называть его имя.

Виктора Панюшина часто упоминали в СМИ в 2005 году. Тогда и. о. директора Федеральной службы исполнения наказаний Владимир Семенюк, выступая на правительственном часе в Госдуме, обвинил в организации массовых беспорядков в колонии общего режима в курском Льгове именно Панюшина, «смотрящего» за Курской областью. В ночь на 27 июня 2005 года 361 осужденный, протестуя против жестокого обращения с ними персонала колонии, перерезал себе вены. Впрочем, доказать причастность к бунту именно Панюшина силовики не смогли.

Владимир Зоркий, Воронеж