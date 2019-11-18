Редкий вид

В октябре в Москве на Бауманской улице открылся первый шоурум ювелирного дома Notivory Art, специализирующегося на создании ювелирных украшений и объектов фамильного наследия из бивня мамонта.

Среди работ Notivory Art — мужские и женские браслеты с декоративными элементами из мамонтовой кости, ювелирные оправы для очков и другие аксессуары с использованием бивня, скульптурные композиции из бивня мамонта с инкрустацией из драгоценных камней и металлов. Также среди произведений бренда есть аксессуары из других редких материалов природного происхождения, но все же именно бивень мамонта можно назвать специализацией ювелирного дома.

Браслет «Медуза», бивень мамонта, золото, бриллианты, опал Фото: Notivory Art

Стилистика работ разнообразна. Есть более традиционные по сюжету для искусства художественной резьбы скульптуры, такие как кубок «Архар» из бивня мамонта с золотом и бриллиантами на подставке из дерева венге или скульптура «Дальневосточный леопард» из тех же материалов со сложнейшей работой по бивню. Есть и те, сюжеты которых более неожиданны для данного материала,— например, «Медуза», приглядевшись к которой, можно увидеть еще и женскую фигуру, или кажущаяся абстракцией, несмотря на опознаваемые очертания морских жителей, скульптура «Океан».

Скульптура «Медуза», бивень мамонта, золото, венге Фото: Notivory Art

Стилистическое разнообразие скульптур Notivory Art объясняется установкой на сотрудничество с разными авторами. Независимые мастера и художники могут оставить свои заявки на сотрудничество прямо на сайте компании notivory.com — в разделе «Художественный совет».

Каждый предмет уникален, поэтому их выбирают для подарков на самом высоком уровне. Так, Владимир Путин преподнес объект Notivory Art принцу Саудовской Аравии во время его визита в Москву.

Оправа White Moon, бивень мамонта, золото, бриллианты Фото: Notivory Art

Notivory Art стремится быть проектом не только высокоэстетичным, но и высокоэтичным. Свою миссию Notivory Art видит в сохранении живой природы. Прежде всего речь идет об альтернативе слоновой кости — бивень мамонта обладает схожими эстетическими свойствами и добывается без насилия. Таким образом, вымершие около 10 тыс. лет назад мамонты способны послужить спасению своих живых собратьев. В вечной мерзлоте Якутии сохранилось огромное количество скелетов и бивней, с которыми и работают художники, подбирая под каждое произведение уникальную технику. Основанный в 2018 году фонд Notivory призывает отказаться от убийства животных в целях использования их дериватов в искусстве (как гласит слоган фонда: «Искусство не должно убивать»). Кроме того, Notivory Art отправляет часть вырученных средств от продажи каждой работы на спасение исчезающих видов дикой фауны.

Увидеть новые работы Notivory Art можно будет на Антикварном салоне в Гостином дворе, который откроется для публики 27 ноября.

notivory.com/art/

Мария Леденева