Как Екатеринбург стал виноводочной столицей

Сегодня в Екатеринбурге практически не производят алкоголь. Исключение составляет пиво. Но в XIX веке на эту отрасль пришелся расцвет: в городе работали десятки винокурен, водочные заводы и первые сети питейных заведений. О том, кто и как работал на этом рынке, читайте в истории из книги «Власть и деньги», изданной “Ъ-Урал”.

Во второй половине XIX века Екатеринбург считался одним из главных рынков сбыта виноводочной продукции в Пермской губернии. К концу 1850 года отрасль в губернии была представлена 10 винокурнями, двумя водочными заводами, из них восемь винокурен и один водочный завод принадлежали частным лицам, два винокуренных завода были собственностью казны, одно водочное предприятие принадлежало акцизнооткупному комиссионерству. В 1860 году они произвели продукции на общую сумму 1,7 млн руб.

26 октября 1860 года Александр Второй утвердил главные основания «однообразной для всей империи акцизной системы взимания с 1863 года питейного сбора». 4 июля 1861 года было принято положение о питейном сборе (Питейный устав). Новый закон обеспечил развитие частного предпринимательства. В частности, он позволял заняться этим промыслом выходцам из разных сословий. Винокуренные заводчики строили водочные предприятия, которые могли производить очистку спирта и водки, изготовлять наливки, настойки и ликеры.

В Екатеринбурге в период 1847–1857 годов действовал один водочный завод. Он принадлежал А. Харитонову. Позднее он сообщил городским властям о желании построить еще один «каменный двухэтажный водочный завод». В 1863 году аналогичное желание изъявил купец М. Коновалов: «в малом объеме при собственном доме в каменном подвале», «горючий материал получать из лесных дач».

С введением акцизной системы в Пермской губернии стала расти численность питейных заведений (место непосредственной продажи алкоголя): в 1863 году было открыто 4564 розничных торговых заведения. В Екатеринбурге прошения об их открытии поступали регулярно. К концу 1860 года шесть из 17 винокурен принадлежали купцам Злоказову, Виноградову, Отрожденскому, Ушкову и Чардынцеву. Остальные 11 заводов были собственностью отставных чиновников, часть из которых принадлежала к сословию потомственных дворян (Голубцов, Дягилев, Клепинин, Севастьянов, Поклевский).

К 1870-м годам Екатеринбург считался одним из главных рынков сбыта виноводочной продукции: к началу 1868 года в Екатеринбурге насчитывалось семь оптовых складов, было поставлено 56 тыс. ведер спирта и спиртных напитков. Розничная торговля в городе была представлена 14 ренсковыми погребами, 145 питейными домами и штофными лавками, восьмью гостиницами и буфетами, семью временными выставками. Полугарные вина стоили по 4 руб. за ведро, водки и наливки по 5 руб.

В 1876 году начал работать Синаро-Уральский винокуренный завод, построенный екатеринбургским купцом М. Белиньковым на территории деревни Воздвиженка Екатеринбургского уезда. На тот момент в уезде уже действовали три аналогичных завода, поэтому Белинькову под давлением конкурентов пришлось прекратить винокурение.

В 1883 году екатеринбургский купец А. Шанцилло построил частную винокурню в Екатеринбурге. Мануфактура представляла собой кирпичное трехэтажное здание, крытое железом. Специалисты, осматривавшие завод Шанцилло, определили стоимость зданий и оборудования в 12 тыс. руб. Под давлением крупных участников рынка купцу пришлось закрыть свое предприятие.

В 1883–1884 году в районе Водочной улицы (сейчас Мамина-Сибиряка) был построен пивоваренный завод прусского подданного Эрнеста Филитца. Он ежегодно выпускал до 800 ведер меда и 20 тыс. ведер пива разных сортов.

К 1895 году во всех уездах действовали сети питейных заведений, принадлежавших винокурам. На территории Екатеринбурга работали на тот момент 172 винные лавки: 43 заведения принадлежали дому «Братья Злоказовы», 41 винная лавка была собственностью дома «Наследники А.Ф. Поклевского-Козелл», 38 заведений были открыты М. Рожковым.

После введения в 1895 году государственной монополии на торговлю спиртными напитками, потребление крепких спиртных напитков уменьшилось. Начался рост пивных лавок. В 1908 году в Екатеринбурге их насчитывалось 63. С развитием железной дороги в город начались поставки пива производителей со всей страны.

Владельцы винокуренных заводов для повышения оперативности управления одни из первых использовали телефонную связь. В 1893 году Белиньков и Злоказовы организовали общую линию, которая соединила Арамильскую суконную фабрику, контору в Екатеринбурге, Воздвиженское имение, Черкаскальскую винокурню и конторы в Каслинском заводе.

Водочный король из Талицы

Водочный король Зауралья Альфонс Поклевский-Козелл сначала сделал карьеру на госслужбе. Имел опыт работы помощником винного пристава питейных магазинов Петербургской казенной палаты, служил в штате генерал-губернатора Западной Сибири П. Горчакова. В 1840-1860-е годы активно занимался судоходством, в 1846 году вместе с тюменским купцом Н. Швецовым открыл первое судоходное предприятие в Сибири «Пароходство А. Ф. Поклевского-Козелл и К°».

В 1869 году выкупил за небольшую сумму казенный Талицкий винокуренный завод, находившийся в упадке. Затем еще один завод в селе Ертарском, который переделал в стеклоделательный завод. За десять лет оказался владельцем восьми винокуренных заводов и связанных с ним производств. Как правило, это были убыточные активы, на которых он налаживал современное производство. Его основной резиденцией стала Талица. Ему принадлежали два конных, девять железоделательных, химические заводы, золотые прииски, серебряные, медные и асбестовые рудники, имения и усадьбы в 17 городах и 18 селах Российской империи, 58 домов.

Крупный дом находился в Екатеринбурге на Покровском проспекте (сейчас в нем Свердловский областной краеведческий музей). При нем был водочный завод и оптовый склад вина. Екатеринбургский завод Поклевского производил водки «Горькую», «Облепиховую», «Перцовку», из наливок — «Рябиновую» и «Черносмородиновую». В Талице четыре винокуренных завода выдавали ежегодно 325 тыс. ведер спирта, винокуренно-дрожжевой – 82 тыс. ведер спирта и дрожжей 13 тыс. пудов, ректификационный – 450 тыс. ведер, пивоваренный – 260 тыс. ведер. Для своих напитков Поклевские выпускали фирменные бутылки с длинным горлышком.

После смерти Альфонса был создан торговый дом «Наследники А. Ф. Поклевского-Козелл». Его возглавил сын Викентий, который также был председателем екатеринбургского отделения Сибирского торгового банка, членом совета Волжско-Камского банка. В 1919 году Поклевские бежали, присоединившись армии Колчака.

Исетский пивзавод

В 1882 году екатеринбургские купцы Петр, Николай и Федор основали торговый дом «Братья Злоказовы». Его основной капитал составил 90 тыс. руб. В разные им принадлежали Екатеринбургская и Арамильская суконные фабрики, пароходство, четыре винокуренных завода. Они владели Ирбитским и Исетским пивоваренными заводами, одним водочным в Екатеринбурге.

Долгое время фирма делала ставку на производство и торговлю водкой и пивом, уступая по объему торговли только А. Поклевскому-Козелл. В 1910 году торговый дом был ликвидирован, его имущество, оцениваемое в 9 млн руб., разделено на три части между наследниками. В частности, было создано товарищество «Ф.А. Злоказов и сыновья». Новые фирмы существовали вплоть до 1919 года.

Исетский пивобезалкогольный завод был основан в 1907 году братьями Злоказовыми. Пережил советское время и был перепрофилирован в 2005 году.

Книга «Власть и деньги»