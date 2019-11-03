Как Екатеринбург захватила «золотая лихорадка»

Екатеринбург был ведущим городом в Российской империи по запасам и добыче золота. Искать его в 19 веке разрешалось всем гражданам, чем многие успешно воспользовались. В Екатеринбурге расцвел легальный и нелегальный ювелирный промысел. В гостином дворе из-под полы торговали золотым песком, самородками, неклеймеными цепочками. Как город пережил «золотой век» “Ъ-Урал” описал в книге «Власть и деньги».

Екатеринбург стал первым городом в Российской империи, в котором нашли и начали добывать рудное золото.

Первые признаки наличия золота в окрестностях Екатеринбурга между Шарташской и Становой деревнями обнаружил 21 мая 1745 года старообрядец Ерофей Марков, искавший горный хрусталь для гранильной фабрики. На одном из кусков кварца он увидел золотое вкрапление. Находку он сдал властям и получил 42 копейки. Спустя несколько лет выяснилось, что на месте находки находится крупное месторождение жильного золота мирового класса. Так возник первый в России рудник по промышленной добыче золота. В период 1754–1914 годов на нем было добыто 3504 пуда драгоценного металла, в том числе 44,8% — рудного.

Главным импульсом к развитию золотодобычи на Урале и в Сибири стал указ Сената от 28 мая 1812 года «О предоставлении права всем Российским подданным отыскивать и разрабатывать золотые и серебряные руды с платежом в казну подати».

В 1814 году инженер Лев Брусницын открыл первую богатейшую промышленную золотую россыпь в бассейне речки Березовка. «Я беру из речки на пробу песку — и что же, какое счастие: во время накладки еще песку нахожу сам кусок золота в 8 1/2 золотников; промыв же взятый песок, одну тачку в три пуда, получаю золота 2 золотника... Эта находка решила все; с ней все сомнения вон», — вспоминал он потом. За свое открытие его стали называть «Колумб золотых россыпей России». Лев Брусницын не только нашел золотые россыпи, но и сразу наладил промышленную добычу золота промывкой, сам конструировал промывальные машины и разрабатывал технологии.

Открытие Льва Брусницына подстегнуло жителей Екатеринбурга на поиски золота. Первая в черте города золотоносная россыпь была открыта в 1817 году: горные чиновники Адольф Агте и Николай Мундт обнаружили ее на реке Мельковке. Созданный ими частный прииск перекупила казна. Была построена золотопромывальная фабрика. Правда, запасов Мельковского прииска хватило всего на 12 лет. Впрочем, выяснилось, что золото содержится в большинстве речек и ручейков, впадающих в Исеть. Прииски стали появляться и на Исети, и на ее притоках — Малаховке, Монастырке, Акулинке, Ольховке, Черной. К 1823 году в городе действовало 80 частных приисков. В золотодобыче были заняты 2 тыс. человек (население Екатеринбурга составляло 15 тыс. человек). За шесть лет в Екатеринбурге процедили свыше 60 тыс. тонн песка и официально добыли около 1 тонны золота.

Российская империя с 1823 по 1854 годы стала ведущей мировой державой по добыче золота, а в Екатеринбурге этот период стали называть «золотым веком».

В поиске и добыче золота значительно преуспели екатеринбургские купцы. Особенно династии Рязановых и Зотовых-Расторгуевых-Харитоновых. По мнению писателя Мамина-Сибиряка, Рязановы являли собой лучший образец предпринимателей: профессионализм, выдержку характера и «известный культурный лоск». А вот бывший крепостной Тит Зотов «превратился в самодура». Свадьба сына Тита Зотова и дочери Аники Рязанова продолжалась целый год. О том, как широко она праздновалась, сохранилось несколько легенд. Говорили, во время свадьбы шампанским не только поили до упаду всех, кто проходил мимо дома, но им мыли лошадей. Якобы для того, чтобы летом прокатиться на санях, весь Арсеньевский проспект (сейчас улица Свердлова) засыпали солью и устроили гонки. А когда на свадьбу вовремя не прибыл «свадебный генерал» — высокопоставленный сановник из Санкт-Петербурга, то на почетное место посадили козла в специально пошитом мундире со всеми регалиями.

Уральские золотопромышленники активно осваивали Сибирь, где открывали новые богатые месторождения. «Необычайный прилив капиталов, конечно, отразился на жизни Екатеринбурга. Создалась настоящая героическая полоса. Около главных золотопромышленников вырос целый слой мелких; торговля оживилась, со всех сторон к нему потянулись цепкие и пронырливые люди, жаждавшие поживиться “от крох падающих”», — описывал Мамин-Сибиряк.

Екатеринбург стремительно застраивался особняками. Знаменитый уральский архитектор Михаил Малахов в этот период проектировал перестройку усадьбы Харитоновых-Расторгуевых и дом Главного начальника горных заводов Хребта Уральского. На Главном проспекте был построен первый городской театр (сейчас кинотеатр «Колизей»). В Екатеринбурге расцвел легальный и нелегальный ювелирный промысел. В гостином дворе из-под полы торговали золотым песком, самородками, неклеймеными цепочками.

В 1850–1860-х годах начались банкротства уральских золотопромышленников. На ситуацию влияло несколько факторов: истощение месторождений, расточительный образ жизни, конкуренция со стороны сибирских купцов, на стороне которых была местная администрация. Пострадали практически все уральские купцы, кроме Рязановых.

Убийство Меджера

В ночь на 19 апреля 1831 года в Екатеринбурге был убит главный механик Горного правления Осип Меджер. Его обнаружили дома (располагался в истокской заимке) с проломленным черепом. У окна комнаты находилось тело убитого караульного Ивана Стенина. В доме все было перерыто, вещи в беспорядке валялись на полу. Было похищено около двух пудов золота стоимостью более 80 тыс. руб.

Николай I лично потребовал раскрыть преступление. В Екатеринбург приехали следователи из Петербурга. Одну из следственных групп возглавил главный лесничий уральских заводов Иван Шульц. На месте преступления был обнаружен лом для колки льда. Первый подозреваемый был задержан при попытке сбыть подставному перекупщику часть золота Меджера. Им оказался Нестор Пикулин, который сразу во всем признался и дал показания на подельников. Вскоре были задержаны мещанин Жуков и двое рабочих Верх-Исетского завода Дружинин и Рыков. Организатором убийства оказался купец Петр Дмитриев по кличке Марянич.

По версии следствия, нанятые купцом преступники прибыли на лошадях к дому Меджера, убили караульщика и забрались в дом. Хозяин проснулся от шума и вышел в коридор, где получил удар по голове. Преступники обыскали дом, нашли золото и ретировались.

Как выяснилось, Меджер и Марянич с сообщниками ранее фигурировали в уголовном деле по факту массовой торговли краденым золотом, но следствие не смогло доказать их виновность. Меджер после этого стал преуспевающим золотопромышленником, и его богатство вызвало зависть у бывших подельников, которые решили его ограбить.

По приговору суда купца Марянича принародно высекли плетьми, клеймили и сослали на каторгу в Сибирь.

Книга «Власть и деньги»