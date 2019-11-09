На митинг против мусорного полигона в Шабровском вышли 350 человек

На митинг против строительства мусороперерабатывающего комплекса в поселке Шабровском (Екатеринбург, Свердловская область) пришло около 350 человек. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил организатор протестной акции Эдуард Мансуров.

Мероприятие продолжалось два часа. Участники стояли с плакатами «Седельниково — не помойка», «Нет заводу рядом с домом», «Наш дом — Шабровский, а не свалка». Главным был лозунг «Нам здесь жить!». Во время митинга были установлены два контейнера для раздельного сбора отходов — для пластика и для бумаги. В ходе акции жители поселка собрали 0,2 куб. м ТКО.

«Искать место для полигона нужно среди земель уже являющихся землями промышленного назначения, и находящихся хоть на каком-то приличном расстоянии от жилой зоны»,— считает господин Мансуров. Сейчас жители поселка ждут публикации проекта территориальной схемы обращения с отходами, которую региональные власти обещали представить 15 ноября.

Напомним, 3 ноября в Екатеринбурге прошел аналогичный митинг, в котором приняло участие около 200 человек. Мусоросортировочный комплекс и полигон в поселке Шабровский предусмотрен в проекте генплана развития Екатеринбурга до 2035 года. Точной даты строительства объекта нет. Сейчас идут общественные обсуждения проекта генплана.