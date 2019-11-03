Митинг в Екатеринбурге против мусорных заводов собрал около 200 человек

Больше часа продолжался митинг в Екатеринбурге против строительства мусоросортировочного комплекса и полигона в районе поселка Шабровского, а также на других территориях Свердловской области. Например, были выступающие против свалки в Верхней Пышме. В руках были плакаты «Сысерть — не помойка», «Седельниково — не помойка». Главный лозунг митинга — «Нам здесь жить!».

Митингующие требовали изменить нормативы удаленности мусорных объектов. Представитель администрации Чкаловского района Екатеринбурга пообещал создать рабочую группу для рассмотрения требований участников митинга.

По оценкам организатора акции Эдуарда Мансурова, в ней приняли порядка 200 человек.

Министерство общественной безопасности Свердловской области согласовало проведение акции в парке 50-летия ВЛКСМ на пересечении Ясной-Шаумяна. Для охраны порядка рядом дежурили полицейские ПАЗ, КамАЗ и два автомобиля УАЗ.

Мусоросортировочный комплекс и полигон в поселке Шабровский предусмотрен в проекте генплана развития Екатеринбурга до 2035 года. Точной даты строительства объекта нет. Сейчас идут общественные обсуждения проекта генплана.

Евгений Минин