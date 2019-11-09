Действующие руководители Добрянского и Уинского района заявились на конкурс

Завершился прием документов от кандидатов на пост глав Куединского и Добрянского округов, сообщает «Новый компаньон».

Наиболее конкурентными могут стать выборы главы Уинского округа, где на вакантное место претендуют восемь человек.

В том числе: действующий глава Александр Горбунов, бывший заместитель министра промышленности, инноваций и науки Пермского края Андрей Шахаев, экс-директор УМТП «Куединские тепловые сети», депутат от «Справедливой России» Владимир Денисенко, бывший начальник КСП Андрей Мочалов, глава Куединского сельского поселения Анатолий Верхоланцев, глава Талмазского сельского поселения Александра Васиуллина, экс-начальник Куединского дорожного участка, экс-депутат Алексей Равелев и Антон Макаров.

В Добрянке на конкурс заявилось четыре человека: директор МБУК «Полазненский центр творчества и досуга», депутат думы Полазненского городского поселения Артем Балаухин, вице-спикер Земского собрания Добрянского муниципального района Лариса Лузина, действующий глава Константин Лызов и первый заместитель главы муниципального района Николай Поздеев.