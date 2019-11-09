Общественник получил грант на колонию

В Казани завершился громкий судебный процесс по делу о хищении более 20 млн руб. средств республиканской программы поддержки предпринимателей «Лизинг грант». Ключевой фигурант — экс-президент Ассоциации малого и среднего бизнеса Хайдар Халиуллин получил семь лет колонии. Как считает суд, под его влиянием конкурсная комиссия министерства экономики Татарстана выдавала гранты фиктивным фирмам по подложным документам. Сам общественник считает, что его оговорили. Ни один из представителей министерства, принимавших непосредственные решения о предоставлении субсидий, фигурантом дела не стал. Суд лишь вынес представление в адрес министра экономики Фарида Абдулганиева, указав на «безответственное отношение» в реализации программы.

Вчера Вахитовский райсуд Казани вынес приговор 23 обвиняемым по делу о хищении субсидий республиканской программы поддержки предпринимателей «Лизинг-грант». Бывший президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдар Халиуллин получил семь лет колонии общего режима по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Супругу общественника Марину Халиуллину суд приговорил к шести годам колонии, ее подругу бухгалтера Веронику Мирзагалямову — к четырем годам колонии. Также были осуждены 20 учредителей фирм, получивших средства «Лизинг-гранта» по подложным документам. Им суд назначил от трех лет лишения свободы условно до 3,5 лет колонии.

Напомним, программа «Лизинг-грант» была запущена властями Татарстана в 2009 году. Изначально ее курировал комитет по развитию малого и среднего предпринимательство (в дальнейшем преобразован в агентство инвестиционного развития), затем — министерство экономики республики. Проект предусматривал компенсацию части расходов предпринимателей на приобретение техники или оборудования. Ежегодно по программе распределялись около 200 млн руб. (часть средств выделял федеральный центр). В 2018 году программа была закрыта.

Мошенничество с государственными грантами правоохранительные органы выявили в 2016 году. Тогда был задержан руководитель комитета по информационным технологиям Ассоциации малого бизнеса Тимур Аюпов, бывший одним из 22 членов конкурсной комиссии, которая распределяла субсидии «Лизинг-гранта». Следствие сообщало, что господин Аюпов предлагал предпринимателям поспособствовать в незаконном получении субсидий за денежное вознаграждение в размере 30% от полученного гранта. От имени бизнесменов подавались заявка на участие в конкурсе, где указывались недостоверные сведения о благополучном финансовом состоянии фирм-заемщиков, и поддельные договоры лизинга. В материалах дела было указано, что полученные гранты обналичивались через подставные коммерческие структуры.

Тимур Аюпов пошел на сделку со следствием и дал показания против Хайдара и Марины Халиуллиных. Они были задержаны в начале 2017 года. Сначала их поместили в СИЗО, затем перевели под домашний арест. Следствие утверждало, что именно господин Халиуллин разработал преступную схему, по которой похищались деньги, предназначенные для поддержки предпринимателей. Якобы он, пользуясь своим авторитетом (Хайдар Халиуллин возглавлял ассоциацию с 2012 года и имел много наград от властей), убеждал членов конкурсной комиссии голосовать за предоставление грантов под мнимые бизнес-проекты. При этом деньги от предпринимателей получала Марина Халиуллина, сообщало следствие. В 2014–2016 годах, согласно данным МВД, злоумышленники завладели порядка 22 млн руб., а также пытались похитить еще 18,3 млн руб.

В ходе следствия и судебного процесса Хайдар Халиуллин и его супруга вину отрицали. В то же время Вероника Мирзагалямова и предприниматели в преступлении сознались. Согласно приговору, именно госпожа Мирзагалямова координировала связь между бизнесменами и Мариной Халиуллиной и Тимуром Аюповым. При этом следствие считало, что фигуранты дела действовали в составе преступной группы, однако судья Наиль Камалетдинов с этой квалификацией не согласился. Также суд снял обвинения в легализации денежных средств и подделки документов. Хайдар Халиуллин был оправдан по нескольким эпизодам мошенничества.

Дело господина Аюпова рассматривалась отдельно — в особом порядке. В июне этого года суд назначил ему пять лет лишения свободы условно.

Адвокат господина Халиуллина Павел Мазуренко сообщил «Ъ», что приговор райсуда «обязательно будет обжалован»: «Мы считаем, что инициатором всей аферы был Тимур Аюпов, но, когда его задержали, он под давлением следствия оговорил Хайдара Хайрулловича». Господин Мазуренко отметил, что Хайдар Халиуллин действительно «участвовал в работе комиссии и защищал проекты предпринимателей», но «действовал как общественник». «Это все преподнесено, как будто он делал это за деньги. Но единственный человек, который говорит, что Хайдар Хайруллович получал деньги, это Аюпов»,— указал адвокат. Он также обратил внимание, что никто из осужденных предпринимателей не был знаком с господином Халиуллиным: «Ладно убрали организованную группу, а то получилась бы группа, где никто не знает своего руководителя».

Павел Мазуренко добавил, что окончательное решение о выдаче субсидий принимала не комиссия, а министерство экономики Татарстана. Стоит отметить, что никто из сотрудников министерства фигурантом этого дела не стал. Вчера суд лишь вынес определение в адрес министра Фарида Абдулганиева (занял этот пост в феврале 2018 года). В нем говорится, что некоторые сотрудники министерства были осведомлены о том, что членам комиссии поступали просьбы голосовать за определенные организации, однако «меры для пресечения этого не принимались». Суд пришел к выводу, что в результате такого «безответственного отношения» работников министерства «благие цели» программы «Лизинг-грант» «не были достигнуты в полной мере». Судья попросил господина Абдулганиева «обратить внимание» на это.

Сам господин Халиуллин после оглашения приговора заявил, что он «ни в чем не виноват»: «Ничего я не воровал, ничего я не похищал». Напомним, что летом главы восьми организаций делового сообщества, в том числе председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев, президент Ассоциации предприятий и промышленников Татарстана Александр Лаврентьев, председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров, опубликовали открытое письмо, в котором заявили, что верят в «невиновность Хайдара Хайрулловича».

Кирилл Антонов