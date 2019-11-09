Facebook и YouTube удаляют упоминание имени осведомителя по делу об импичменте Трампа

Facebook и YouTube сообщили телеканалу CNN, что приняли решение об удалении контента, где содержится упоминание имени осведомителя из-за которого началась процедура импичмента президента США Дональда Трампа. Представитель Facebook сослался на политику, которая запрещает публикацию информации о «свидетелях, информаторах или активистов».

«Мы удаляем все упоминания имени потенциального осведомителя и можем пересмотреть это решение, если его имя будет широко опубликовано в средствах массовой информации или использовано общественными деятелями в дебатах»,— сказал представитель Facebook.

Представитель YouTube заявил, что видео, в которых упоминается имя потенциального осведомителя, также будет удалено из названий и описаний видео, а также «из фактического содержания видео». В Twitter сообщили, что размещение имени человека не является нарушением правил соцсети.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что имя информатора, который обратил внимание властей на телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, должно быть раскрыто, поскольку этот человек дал ложную информацию. Президент, не предоставив доказательств, предположил, что разоблачитель может быть виновен в мошенничестве.

30 октября его имя обнародовал в издании RealClearInvestigations журналист-расследователь Пол Сперри. По его данным, это сотрудник ЦРУ Эрик Чарамелла — зарегистрированный демократ, эксперт по Украине, работавший с Джо Байденом в бытность того вице-президентом США и Джоном Бреннаном. Некоторое время он уже при Дональде Трампе работал в Совете национальной безопасности, но затем был отправлен обратно в ЦРУ, из-за того что подрывал работу президента и неоднократно сливал служебную информацию журналистам.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Дональда Трампа приготовились ругать публично».