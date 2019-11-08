Британская полиция опознала всех 39 погибших в грузовике в Эссексе

Полиция Эссекса назвала имена всех 39 граждан Вьетнама, чьи тела были обнаружены в грузовике в городе Грейс в 30 км от Лондона в конце октября. Как сообщили полицейские в интервью BBC, среди погибших было 10 подростков, из них двое 15-летних ребят. Самому старшему из погибших 44 года. Все они проживали в центральных или северных районах Вьетнама и направлялись в Европу в поисках работы. В настоящее время власти Великобритании и Вьетнама обсуждают вопрос доставки тел на родину.

В рамках расследования арестованы несколько человек в Великобритании, в том числе водитель грузовика Морис Робинсон, а также проводятся аресты во Вьетнаме, где, как полагают местные правоохранительные органы, действуют группировки, занимающиеся незаконной транспортировкой людей.

Алена Миклашевская