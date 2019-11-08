Дочь и зять священника Николая Стремского останутся под стражей до февраля

Ленинский районный суд Оренбурга продлил меру пресечения в отношении дочери настоятеля Саракташской обители Николая Стремского Елены и ее супруга Виктора Щербакова. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба суда.

В ходе рассмотрения ходатайства следственного органа о продлении меры пресечения в отношении супругов обвиняемые и их адвокаты просили перевести под домашний арест. Суд принял решение продлить срок содержания под стражей до 12 февраля 2020 года.

Расследованием уголовного дела в отношении священника Николая Стремского занимается Главное следственное управление Следственного комитета России. Настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташе обвиняют в изнасиловании, развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также в неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Потерпевшими признаны семь приемных и опекаемых священником детей. Николай Стремский создал самую большую приемную семью в России и имеет государственные награды. Удочеренной мужчиной Елене Стремской и ее мужу Виктору Щербакову предъявлено обвинение в незаконном ограничении свободы несовершеннолетних.

Андрей Сазонов