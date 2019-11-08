Продлено банкротство неудавшегося строителя воронежской макаронной фабрики

Арбитражный суд Воронежской области продлил на полгода конкурсное производство в павловском ООО «Продакшен групп М» (ПГМ), сообщается в картотеке арбитража. Итоги процедуры рассмотрят на заседании суда 6 мая 2020 года.

Напомним, ПГМ с 2014 года планировала построить в Павловске Воронежской области мукомольный завод мощностью 54 тыс. т в год за 600 млн руб. Однако предприятие так и не начали возводить. В сентябре 2018 года власти исключили проект из перечня «особо значимых».

С заявлением о банкротстве ПГМ обратился «Балашовский комбинат хлебопродуктов». Также в судебное разбирательство вступил Сбербанк, который кредитовал проекты компании. В ноябре 2017 года ПГМ признали банкротом.

Сергей Калашников