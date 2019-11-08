«Ямал» получил допуск на полеты из Екатеринбурга в Афины

Росавиация выдала допуски авиакомпании «Ямал» на выполнение рейсов из Екатеринбурга в греческие Афины, Закинтос, Ираклион и Салоники. Частота полетов по каждому из направлений может составлять четыре раза в неделю. Ранее перевозчик не смог прокомментировать возможность запусков этих рейсов, сославшись на переговоры с заинтересованными сторонами.

Кроме того, авиакомпания Red Wings получила допуск на осуществление двух рейсов в неделю по маршруту Екатеринбург-Стамбул.

Недавно аэропорт Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты регионов») перешел на зимнее расписание. В нем значатся 39 международных направлений.