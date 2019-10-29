Аэропорт Кольцово перешел на осенне-зимнее расписание

Аэропорт Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») перешел на осенне-зимнее расписание полетов. В ноябре-декабре уральцам впервые станут доступны прямые регулярные рейсы в Ла-Роману (Доминиканская Республика) и Владивосток, а возобновятся рейсы в Алма-Ату и Саратов. Об этом сообщает пресс-служба Кольцово. В зимнем расписании также появился рейс в Мюнхен.

Остаются в расписании и российские курорты Краснодарского края, Крыма, Ставрополья и Алтая. Так, четыре авиакомпании будут выполнять 16 рейсов в неделю в Сочи, в Новосибирск — до 28 рейсов в неделю. В Казань в зимнюю навигацию будут выполнять рейсы сразу три авиакомпании: «Уральские авиалинии», «РусЛайн» и «Якутия».

«В новом расписании широко представлена Турция. Полетные программы на самое популярное зарубежное направление Кольцово Анталью заявили сразу семь авиаперевозчиков. Кроме того, с 4 ноября до пяти увеличивается общее число еженедельных рейсов в Стамбул за счет прихода на маршрут еще одного перевозчика — авиакомпании Red Wings», — говорится в сообщении Кольцово.

Всего на данный момент из Екатеринбурга запланировано выполнение рейсов по 81 направлениям, 39 из которых – международные.