Кредитная история оказалась криминальной

Глава машиностроительного холдинга «Новаэм» Виталий Черномор арестован в Барнауле по обвинению в махинациях с банковскими кредитами на сумму 828 млн руб. Ему инкриминируется особо крупное мошенничество. По версии следствия, в 2013 году он оформил на алтайское ОАО «Сибэнергомаш» кредит в банке и перевел деньги на подконтрольные ему компании. Заемщик обанкротился.

7 ноября Алтайский краевой суд оставил в силе определение суда Центрального района Барнаула об аресте на два месяца гендиректора московского ОАО «Новаэм», бенефициара одноименного холдинга Виталия Черномора. Он обвиняется в мошенничестве с банковскими кредитами (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2013 году глава «Новаэма» по поддельным документам получил банковский кредит в размере 828 млн руб. на флагманское предприятие холдинга, барнаульское ОАО «Сибэнергомаш».

Деньги поступили на расчетный счет завода, однако впоследствии были выведены в различные фирмы, что привело к банкротству предприятия, заявила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело было возбуждено следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД Алтайского края по заявлению Альфа-банка, сообщили “Ъ” в пресс-службе кредитной организации.

По информации Ирины Волк, топ-менеджер был задержан в международном аэропорту Шереметьево. Представитель МВД не уточнила, собирался ли обвиняемый скрыться. Источники “Ъ” сообщают, что господин Черномор прибыл в столицу из Санкт-Петербурга «в рамках деловой поездки».

ОАО «Сибэнергомаш» создано в 2009 году, было одним из крупнейших предприятий в регионе и вторым по величине российским производителем энергетических котлов большой мощности. Входило в холдинг «Новаэм» Виталия Черномора. Помимо «Сибэнергомаша» в холдинг входят «Моршанскхиммаш» (Тамбовская область), Алапаевский металлургический завод (Свердловская область) и московский «Трубмаш». По данным базы Kartoteka.ru, в 2013 году выручка ОАО «Сибэнергомаш» составляла 2,667 млрд руб., чистая прибыль — 72 млн руб.

В октябре 2014 года по заявлению Альфа-банка Арбитражный суд ввел наблюдение на «Сибэнергомаше» из-за просроченной задолженности 984,8 тыс. руб. К тому времени на заводе накопилось 50 млн руб. долгов по зарплате, возникновение которых Виталий Черномор объяснял наличием дебиторской задолженности в 500 млн руб. из-за неплатежей со стороны заказчиков продукции «Сибэнергомаша». Конкурсное производство было введено на алтайском предприятии в апреле 2015 года. К тому моменту его кредиторская задолженность превышала 4 млрд руб., 1,6 млрд руб. этой задолженности приходилось на Глобэкс-банк.

Как сообщал в суде временный управляющий «Сибэнергомашем» Алексей Парфененко, банки выдавали предприятию кредиты для пополнения оборотных средств.

Однако они в основном расходовались «на предоставление займов и осуществление авансовых платежей в пользу участников холдинга ''Новаэм''».

Позже конкурсный управляющий «Сибэнергомашем» Альбина Кунавина в Арбитражном суде заявляла о том, что предприятие было обанкрочено преднамеренно. Она пыталась привлечь Виталия Черномора к субсидиарной ответственности на 4,7 млрд руб. по долгам алтайского завода, говорила о том, что руководители «Сибэнергомаша» выводили активы предприятия. По ее информации, «заинтересованные лица» продали недвижимое имущество завода ЗАО «Парис», ЗАО «Орикс», ЗАО «Лорадо» (компании входили в холдинг «Новаэм»). После чего «Сибэнергомаш» стал фактически арендовать собственные площади у близких компаний.

В итоге балансовая стоимость активов должника (в основном это оборудование) к моменту банкротства составляла всего 150 млн руб. «Также с лицами, входящими в холдинг ''Новаэм'' (ОАО ''Алапаевский металлургический завод'', ОАО ''Моршанскхиммаш'', ЗАО ''Парис'', ЗАО ''Орикс'', ЗАО ''Лорадо''), заключались договоры займов, возвраты по которым практически не производились, что в условиях тяжелого финансового положения должника нарушало интересы его кредиторов»,— говорится в материалах Алтайского арбитражного суда. Тем не менее суд отказал конкурсному управляющему и к субсидиарной ответственности господина Черномора привлекать не стал.

Впрочем, в июле 2015 года УМВД России по Барнаулу возбудило уголовное дело по факту преднамеренного банкротства ОАО «Сибэнергомаш».

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе Альфа-банка, кредитная организация «ведет мероприятия по возврату проблемной задолженности» предприятий «Новаэма» и лично Виталия Черномора как поручителя.

«По выявленным фактам незаконных действий руководителей ГК “Новаэм” Альфа-банк направил заявление в правоохранительные органы»,— говорится в ответе пресс-службы банка на запрос “Ъ”. По данным Единого реестра сведений о банкротстве, в апреле 2015 года на момент проведения первого собрания кредиторов «Сибэнергомаша» задолженность предприятия перед Альфа-банком превышала 950 млн руб.

Елена Морозова, Новосибирск