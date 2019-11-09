Судьбы лидеров ГДР после объединения Германии

Эрих Хонеккер

Бывший генеральный секретарь ЦК СЕПГ, бывший председатель Государственного совета ГДР, бывший председатель Национального совета обороны ГДР

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5 декабря 1989 года прокуратура ГДР выдвинула против него обвинение в государственной измене, злоупотреблении доверием и нанесении ущерба социалистической собственности в крупном размере. Провел месяц под домашним арестом. Был выселен из служебного жилья в поселке для высших должностных лиц Вандлиц. 29 января 1990 года арестован, на следующий день освобожден по медицинским показаниям.

Эрих Хонеккер не получил разрешения обменять 235 000 марок ГДР, находившихся на его банковском счету, на марки ФРГ. Попытки оспорить это решение через суд, вплоть до ЕСПЧ, закончились неудачей.

Не имея собственного жилья, жил вместе с супругой в доме пастора Уве Хольма, затем на территории советского военного госпиталя в Белице. 30 ноября 1990 года был выдан новый ордер на арест Хонеккера — по обвинению в соучастии в убийствах в связи с приказами о минировании границы ГДР—ФРГ и о стрельбе по пытавшимся1 бежать на Запад. Хонеккер не был выдан властям ФРГ и вывезен вместе с женой Маргот Хонеккер в Москву. После распада СССР и перехода власти от Михаила Горбачева к Борису Ельцину российские власти предложили Хонеккерам вернуться в Германию. Они укрылись в посольстве Чили в России, но под дипломатическим давлением вынуждены были вернуться в ФРГ. 12 мая 1992 года Хонеккер был арестован и обвинен в соучастии в убийстве 68 человек. После 169 дней в тюрьме Хонеккер был отпущен на свободу, а обвинения против него сняты в связи с состоянием его здоровья. Эрих и Маргот Хонеккер вылетели в Чили, где жила их дочь Соня, внук Роберто и внучка Вивиан. 29 мая 1994 года Эрих Хонеккер скончался и был похоронен на центральном кладбище Сантьяго. Маргот Хонеккер умерла в 2016 году. Урны с их прахом хранятся у друга семьи в Чили. Пожелание Хонеккера о захоронении праха на родине поддержки в Германии не нашло.

Гюнтер Миттаг

Бывший секретарь ЦК СЕПГ по экономическим вопросам, бывший заместитель председателя Государственного совета ГДР

Фото: Imago / ТАСС

Гюнтер Миттаг считался фигурой №2 в партийно-государственной иерархии ГДР и входил в ближайшее окружение Эриха Хонеккера.

3 декабря 1989 года Миттаг был арестован и обвинен в коррупции и злоупотреблении доверием. Был освобожден по состоянию здоровья — из-за осложнений диабета у него были ампутированы ступни обеих ног.

Был выселен из служебного жилья в поселке для высших должностных лиц Вандлиц.

В 1991 году выпустил автобиографию «Любой ценой», в которой обвинял в крахе экономики ГДР все руководство страны, кроме себя. В том же году был арестован снова и обвинен в использовании государственных средств в личных целях. Снова был освобожден от судебного преследования по медицинским основаниям.

Скончался в 1994 году.

Эрих Мильке

Бывший министр государственной безопасности ГДР

Фото: ADN-Bildarchiv / ullstein bild / Getty Images

Был арестован 8 декабря 1989 года по обвинению в коррупции и злоупотреблении доверием. В марте 1990 года был освобожден из-под стражи по состоянию здоровья. В июле — арестован снова. Новые обвинения — причастность к убийствам беглецов из ГДР и незаконная конфискация почтовых отправлений. Пока шло следствие, к списку обвинений против Мильке добавились новые — в незаконном подслушивании телефонных разговоров, растрате валюты на сумму, эквивалентную $205 тыс. из фондов «Штази», причастности к фальсификации результатов выборов в местные органы власти в ГДР в мае 1989 года, поддержке западногерманской террористической группировки «Фракция Красной армии».

В итоге Мильке был признан виновным только в преступлении, совершенном задолго до возникновения ГДР — в убийстве двух полицейских и покушении на убийство еще одного 9 августа 1931 года. Он был приговорен к шести годам лишения свободы. 1 августа 1995 года он был досрочно освобожден в связи с возрастом (87 лет) и состоянием здоровья.

После распада ГДР Мильке лишился служебного жилья — охотничьего домика с бассейном, а также не смог обменять на марки ФРГ деньги со своего банковского счета (более 300 000 марок).

Скончался в доме престарелых в 2000 году.

Вилли Штоф

Бывший председатель Совета министров ГДР

Фото: Elke Bruhn-Hoffmann, AP

Был арестован 8 декабря 1989 года по обвинению в коррупции и злоупотреблении доверием. В феврале 1990 года освобожден по состоянию здоровья. Штоф лишился служебного жилья в поселке Вандлиц и не получил разрешения на обмен 200 000 марок ГДР со своего банковского счета на марки ФРГ.

В мае 1991 года против него были выдвинуты обвинения в причастности к убийствам у Берлинской стены и на границе ГДР—ФРГ. В июне 1993 года дело было прекращено в связи с состоянием здоровья. Скончался в 1999 году.

Гюнтер Клайбер

Бывший заместитель председателя Совета министров ГДР

Фото: Немецкий федеральный архив / Wikipedia

Был арестован 8 декабря 1989 года по обвинению в коррупции и злоупотреблении доверием. После свободных выборов в ГДР, предопределивших объединение с ФРГ, дело было прекращено в мае 1990 года.

В 1997 году Клайбер был приговорен к трем годам лишения свободы за причастность к убийствам беглецов из ГДР, провел в заключении семь с половиной месяцев и был помилован бургомистром Берлина.Скончался в 2013 году.

Герман Аксен

Бывший член Политбюро ЦК СЕПГ, ответственный за внешнюю политику

Фото: Mehner / ullstein bild / Getty Images

8 декабря 1989 года был обвинен в коррупции и злоупотреблении доверием. В момент предъявления обвинения находился в Москве. По возвращении в ГДР в январе 1990 года был арестован в аэропорту. Вскоре был выпущен на свободу по состоянию здоровья, а дело было прекращено. Не получил разрешения на обмен на марки ФРГ 250 000 с совместного с женой банковского счета. В 1991 году уголовное дело против него было возбуждено снова. Герман Аксен скончался в 1992 году в период рассмотрения апелляции на это решение.

Гарри Тиш

Бывший председатель правления Объединения свободных немецких профсоюзов

Фото: Heinrichs / ullstein bild / Getty Images

Был арестован 3 декабря 1989 года по обвинению в злоупотреблении служебным положением и приговорен к 18 месяцам лишения свободы, но освобожден в связи с состоянием здоровья.В 1995 году был обвинен в причастности к убийствам беглецов и ГДР, в том же году скончался.

Гарри Тиш был одним из немногих высокопоставленных партийных функционеров ГДР, публично раскаявшихся в своей деятельности.

Гюнтер Шабовски

Бывший секретарь ЦК СЕПГ по вопросам информации

Фото: Imago / ТАСС

После преобразования СЕПГ в Партию демократического социализма (ПДС) в 1990 году был исключен из партии, работал редактором еженедельной газеты в Роттенбурге-на-Фульде. В 1993 году был обвинен в причастности к фальсификации результатов выборов в местные органы власти в ГДР в мае 1989 года. В 1997-м дело было прекращено, но в том же году Шабовски был осужден на три года лишения свободы за причастность к убийствам беглецов из ГДР. Провел в заключении около года, был помилован бургомистром Берлина.

Скончался в доме престарелых в 2015 году.

Хайнц Кесслер

Бывший министр обороны ГДР

Фото: Немецкий федеральный архив / Wikipedia

В 1993 году был признан виновным в причастности к убийствам людей, пытавшихся бежать из ГДР, и приговорен к семи с половиной годам лишения свободы. Освобожден досрочно в 1998 году по состоянию здоровья.

Скончался в 2017 году.

Эгон Кренц

Последний генеральный секретарь СЕПГ и председатель Государственного совета ГДР

Фото: AP

В 1997 году был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы за причастность к убийствам у Берлинской стены и на границе ГДР—ФРГ. Был освобожден условно-досрочно после того, как провел в тюрьме почти четыре года. Кренц остался верен своим коммунистическим взглядам. В последние годы он несколько раз выступал с лекциями в России. В преддверии 30-летия падения Берлинской стены он активно раздавал интервью немецким и мировым СМИ.