«Юнипро» заплатит акционерам 7 млрд рублей

Энергокомпания «Юнипро» (подконтрольна немецкой Uniper) планирует заплатить 7 млрд руб. промежуточных дивидендов за январь—сентябрь 2019 года, общий объем выплат за весь год составит 14 млрд руб. В следующем году компания планирует увеличить выплаты акционерам на 40%, до 20 млрд руб. в год. Перенос запуска энергоблока Березовской ГРЭС не повлияет на размеры платежей, утверждают в компании. «Юнипро» невыгодно снижать дивиденды перед получением контроля над Uniper финской компанией Fortum, считают эксперты, поскольку это негативно скажется на оценке актива.

Совет директоров «Юнипро» (83,73% акций принадлежит Uniper) рекомендовал на внеочередном собрании 3 декабря одобрить выплату промежуточных дивидендов за девять месяцев этого года в размере 0,111 руб. на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении энергокомпании. Общий объем выплат за январь—сентябрь этого года составит 7 млрд руб., за весь 2019 год компания планирует заплатить акционерам 14 млрд руб. дивидендов — на уровне прошлого года.

В марте 2019 года «Юнипро» утвердила новую дивидендную политику на 2020–2022 годы, увеличив ежегодные дивиденды еще на 40%, до 20 млрд руб. в год. Выплаты будут производиться не реже двух раз в год.

Увеличение выплат акционерам планируется обеспечить за счет возобновления платежей за мощность третьего энергоблока Березовской ГРЭС (800 МВт). Блок был построен по договору на поставку мощности (ДПМ), что гарантирует возврат вложений за счет повышенных платежей промышленных потребителей. В феврале 2016 года блок сгорел, «Юнипро» перестала получать платежи (они оцениваются в 1 млрд руб. в месяц).

Летом 2019 года компания в очередной раз отложила ввод энергоблока с конца нынешнего года на первый квартал 2020-го. Перенос запуска указан в дивидендной политике «Юнипро» как форс-мажор, который может повлиять на ранее объявленные дивидендные платежи, но до этого в компании сообщали, что перенос ввода не скажется на размере дивидендов в 2020 году.

«Юнипро» вряд ли будет уменьшать дивидендные выплаты перед продажей акций Uniper финской энергокомпании Fortum. Платежи из России составляют половину всех дивидендов немецкой Uniper, отмечает Владимир Скляр из «ВТБ Капитала». Их снижение негативно скажется на стоимости инвестиции Fortum, считает эксперт.

Полина Смертина