Дошло до суда дело о халатности в кадетском корпусе под Воронежем

Прокуратура направила в Рамонский райсуд Воронежской области уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) зама директора Горожанского казачьего кадетского корпуса, который считается одним из лучших профильных учреждений в России. 57-летнего Евгения Лаптева считают виновным в том, что в корпусе систематически происходило насилие одних кадетов над другими. Максимальное наказание по вменяемой господину Лаптеву статье — три месяца ареста.

По версии следствия, с мая по ноябрь 2018 года на территории казачьего кадетского корпуса в Рамонском районе «на систематической основе совершались противоправные действия в отношении несовершеннолетних учащихся со стороны других кадетов». А господин Лаптев якобы «не принял надлежащих мер по созданию безопасных условий обучения, воспитания и содержания кадетов».

Следователи считают, что когда замдиректора корпуса узнал о фактах насилия, он не предотвратил их, «чем способствовал дальнейшему безнаказанному совершению правонарушений».

Напомним, дело было возбуждено после того, как в интернете была распространена видеозапись жестокого избиения одного из кадетов другим. По мнению СКР, это был не единственный случай.

Директор корпуса Алексей Клушин в беседе с “Ъ-Черноземье” ранее отмечал, что изначально в деле не было фигурантов. Однако драки происходили в вечернее и ночное время, а контроль за воспитанниками в это время прописан в должностных обязанностях замдиректора по воспитательной работе. Поэтому следствие заинтересовалось господином Лаптевым, пояснил господин Клушин. По его словам, замдиректора стал жертвой «конфликта трех родителей», выразившегося в драке детей.

Подробнее о ситуации в кадетском корпусе читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников