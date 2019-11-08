Предприниматель из Кущевской отсудил у государства 75 тыс. руб. за волокиту при расследовании

Краснодарский краевой суд удовлетворил иск предпринимателя из Кущевского района Николая Гордика, который жаловался на волокиту при рассмотрении его заявлений о захвате его бизнеса членами банды Сергея Цапка. Суд признал, что следствие нарушило разумные сроки производства по делу, которое расследуется более семи лет. В качестве компенсации господину Гордику будет выплачено 75 тыс. руб., пояснил “Ъ” представитель предпринимателя.

Николай Гордик сообщил суду, что с 2008 года он добивается привлечения к уголовной ответственности членов банды Сергея Цапка, которые, по его словам, сфабриковали против него уголовное дело о невозврате кредита и во время пребывания его в СИЗО угрозами заставили передать права на его бизнес (сельскохозяйственное предприятие) лицам, связанным с «цапковскими».

В 2011 году после убийства 12 человек в Кущевской был арестован их возможный сообщник майор МВД Александр Ходыч, который, по словам Николая Гордика, участвовал в фабрикации дела. Александр Ходыч был осужден за превышение полномочий, однако эпизод с захватом бизнеса господина Гордика в его дело не вошел, расследование по этому эпизоду было приостановлено и возобновилось только в начале текущего года. Таким образом, с момента возбуждения дела о захвате бизнеса Николая Гордика до возобновления расследования прошло более семи лет. Потерпевший просил компенсацию в сумме 10 млн руб., однако суд счел необходимым уменьшить объем выплаты.

Анна Перова, Краснодар