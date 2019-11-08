Комитет цифрового развития и связи Курской области возглавил Вячеслав Берзин

Бывший начальник управления информационных технологий московского АО «Зарубежнефть» Вячеслав Берзин назначен председателем комитета цифрового развития и связи Курской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Старовойт. Ранее господин Берзин вошел в число победителей конкурса управленцев «Лидеры России».

Вячеслав Берзин родился в 1979 году в Москве. Окончил Московский инженерно-физический институт, а затем — его аспирантуру. По данным администрации Курской области, имеет опыт работы в IT-сфере более 20 лет.

Олег Мухин