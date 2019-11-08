Курская АЭС сверхпланово поставила в три региона Черноземья 1 млрд кВтч

С начала года Курская АЭС выработала сверх плана 1 млрд кВтч электроэнергии для Курской, Орловской и Белгородской областей с общим населением 3,41 млн человек. Об этом сообщили на станции.

За десять месяцев Курская АЭС выработала 19,4 млрд кВтч электроэнергии — 105,5% от плана. Отпуск электроэнергии с начала года составил 17,9 млрд кВтч (105,9% к плану). В октябре план ФАС по электроэнергии был выполнен на 100,8%; потребители также получили 37,9 тыс. Гкал полезного тепла. На станции работают первый, второй и четвертый энергоблоки; третий — в плановом ремонте.

Олег Мухин