Пост бизнес-омбудсмена в Воронежской области может занять Сергей Журавлев

Экс-депутат Госдумы, президент финансовой компании «Аксиома» Сергей Журавлев может стать новым уполномоченным по защите прав предпринимателей в Воронежской области. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили сразу несколько источников в региональной власти. «Кандидатура Сергея Валерьяновича проходит согласование в федеральных структурах. Теперь это будет фактически госслужба, поэтому его проверяют, в том числе, и компетентные органы»,- пояснил один из собеседников “Ъ-Черноземье”. Сам господин Журавлев был недоступен для комментариев.

До сентября 2019 года в статусе бизнес-омбусмена в регионе работал председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) области Юрий Гончаров. «В сентябре истекли мои полномочия, приемника пока не знаю. Решение ведь параллельно принимается губернатором Александром Гусевым и уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Один представляет кандидатуру, другой утверждает. Но политика ведется такая, что защитником интересов предпринимателей должен быть не чиновник, а выходец из предпринимательской среды»,— рассказал “Ъ-Черноземье” Юрий Гончаров.

Он подтвердил, что в Воронежской области теперь будет формироваться полноценный аппарат бизнес-омбудсмена, работающего на постоянной основе: «Я работал уполномоченным на общественных началах, а структура господина Титова сегодня встроена в государственную систему. Поэтому и в регионе будет создаваться ее аналог». Сам господин Гончаров остается председателем областной ТПП. «Год назад я был избран президентом ассоциации ТПП ЦФО, а работа бизнес-омбудсменом обязывала рассматривать около 200 жалоб предпринимателей ежегодно. Нагрузки стало просто очень много, я решил сконцентрироваться на работе в палате. Все произошло планово»,— резюмировал Юрий Гончаров.

Андрей Цветков