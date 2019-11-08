Суд наложил арест на помещения 17-го этажа дома по улице Промышленной в Краснодаре Собственникам помещений запрещено вести строительство и реконструкцию объектов недвижимости

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Краснодарский краевой суд вынес решение наложить обеспечительные меры на нежилые помещения 17-го этажа в жилом многоквартирном доме по улице Промышленной, 33 в центре кубанской столицы. Согласно определению судебной инстанции (имеется в распоряжении “Ъ-Кубань”), арест наложен на 27 помещений верхнего этажа высотки общей площадью около 1,5 тыс. кв. м.

Кроме того, суд запретил собственникам помещений на 17-м этаже дома вести строительство и реконструкцию существующих объектов недвижимости. Управлению Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии запрещено совершать государственную регистрацию перехода права и иные сделки на вышеуказанные объекты недвижимости.

«Наконец-то апелляционной инстанцией были услышаны доводы жильцов, о том, что демонтаж общий системы отопления, водоснабжения, несущих и ненесущие конструкций дома, проводимые собственниками помещений на 17 этаже дома, носят практически неустранимый характер, а главное нарушают права жильцов», - прокомментировали представители истцов.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что члены ТСЖ «Покровский» (жилые дома по улицам Промышленной, 33; Фабричной, 10 и Березанской, 89) требуют в суде признать бездействие администрации Краснодара в части внесенных в технический паспорт домов изменений, связанных с переводом технических этажей зданий в нежилые. Истцы требуют признать 17-е этажи домов общедомовым имуществом. Ранее бывший начальник департамента архитектуры и градостроительства мэрии Краснодара Игорь Головкин признал в суде, что в 2008 году он с нарушениями ввел в эксплуатацию жилые дома по указанным адресам, узаконив перевод 17-го этажа из технического назначения в нежилое. Это позволило застройщику продать недвижимость третьим лицам, которые впоследствии разбили этаж на почти три десятка помещений, провели там реконструкцию, переустроили систему отопления и, по мнению жильцов, собираются реализовывать этот изначально технический этаж как жилую недвижимость. Господину Головкину удалось избежать уголовной ответственности за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) по истечению срока давности.

Дмитрий Михеенко