Тамбовский «Пигмент» с начала года довел объем экспорта почти до 2 млрд рублей

Экспортные поставки тамбовского ПАО «Пигмента» (торговая марка «Крата») по итогам трех кварталов 2019 года достигли почти 2 млрд руб., увеличившись практически на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в компании, по товарным группам наибольшую динамику продемонстрировал объем экспорта сульфаминовой кислоты. Он вырос в три раза, по направлению добавок в бетоны показатель увеличился более чем на 40%, по смолам – на 9%. Сегодня продукция завода реализуется более чем в 20 странах мира, но основными направлениями остаются «ближнее зарубежье и страны Западной Европы». При этом на «Пигменте» продолжается модернизация производства. «На реализацию планов, включенных в инвестпрограмму, с начала года было направлено более 200 млн руб.»,- отметили на предприятии.

О чем спорил с ФНС дистрибутор тамбовского завода «Пигмент», в материале ''Ъ-Черноземье'' «Налогам оставили присадки».

Владимир Зоркий