КВЗ в 2022 году начнет поставки модернизированного легкового вертолета «Ансат-М»

Казанский вертолетный завод (КВЗ), входящий в холдинг «Вертолеты России», намерен запустить в 2022 году поставки модернизированного легкового вертолета «Ансат-М», пишут «Ведомocти» со ссылкой на главного конструктора КВЗ Алексея Гарипова. По его словам, модернизация вертолета связана с жалобами заказчиков на малую дальность полета транспортного средства. В связи с этим спрос на вертолет оказался слабым.

Дальность полета модернизированного вертолета вырастет с 505 до 640 км. При этом масса пустого транспортного средства уменьшится 2434 до 2375 кг, а масс полезной нагрузки увеличится с 1089 до 1148 кг. Кроме того, объем топливной системы вертолета вырастет на 21%. Ожидается, что «Ансат-М» будет комплектоваться двигателями канадской Pratt & Whitney.

Двухдвигательный «Ансат поставляется на рынок российских гражданских вертолетов с 2015 года. К концу этого года планируется поставить порядка 30 машин. Около 50 вертолетов в учебной версии с 2009 года были закуплены министерством обороны России.

"Ъ-Казань"