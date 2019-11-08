«Башинформсвязь» вышла из участия в московской «Солар секьюрити», за которое заплатила 1,5 млрд рублей

ПАО «Башинформсвязь» (входит в «Ростелеком») вышло из участия в московском ООО «Солар секьюрити», в котором с мая 2018 года получило 30% уставного капитала. Как следует из сообщения телеком-оператора, его доля в московской компании снизилась до нуля 22 октября. По данным kartoteka.ru, 30 октября 100% уставного капитала «Солар секьюрити» получил «Ростелеком», который ранее владел в компании 70% через подконтрольное ООО «Центр хранения данных».

«Башинформсвязь» заплатила в 2018 году за 30-процентный пакет в московской компании 1,5 млрд руб. Условия выхода из участия в этом проекте не раскрываются.

«Солар секьюрити» специализируется на разработке программного обеспечения и занимает лидирующие позиции в РФ в сфере целевого мониторинга и управления информационной безопасностью.

«Башинформсвязь» — основной игрок на рынке фиксированной связи Башкирии. Работает под брендом «Баштел», развивает услуги ШПДИ и кабельного телевидения. Сделки по покупке активов в интересах «Ростелекома» «Башинформсвязь» активно ведет с 2016 года и в настоящее время владеет долями в 16 предприятиях в различных регионах РФ.

Ирина Самойлова