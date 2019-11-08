Бизнес Белгородчины платит за вывоз отходов в два раза больше, чем в среднем по стране

В Белгородской области зафиксировано кратное превышение среднего уровня собираемости платежей с юридических лиц за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО). Если в среднем по РФ сегодня собираемость составляет 35%, в Белгородчине – 72%. Кроме того, регион показал наиболее высокий общий сбор платежей – почти 80%. Такие данные распространила пресс-служба облправительства по итогам посещения региона генеральным директором публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денисом Буцаевым.

Ему региональные чиновники доложили, что в субъекте обустроено почти 10 тыс. контейнерных площадок, или 82,5% от общей потребности, а на 81,6% заменен контейнерный парк. Их обустройство планируется завершить в текущем году, а полностью заменить технику – в 2020-м (пока автопарк обновлен на 50%). Открыты 23 пункта выкупа вторсырья, в октябре запущен автоматизированный мусоросортировочный комплекс в Губкинском городском округе.

Господин Буцаев назвал Белгородскую область лидером по работе в новых условиях обращения с отходами. При этом он указал на недостаточное количество заявленных на софинансирование в РЭО инвестпроектов – пока это лишь комплекс объектов по глубокой обработке и утилизации отходов мощностью 200 тыс. т в год и механизированного компостирования органических отходов мощностью 100 тыс. т в год. Губернатор Евгений Савченко заверил управленца, что заявочной кампании уделят «первостепенное внимание». Также глава региона выступил с очередной инициативой, на этот раз касающейся органических отходов. «Сейчас 40% отходов – это органика, ее можно компостировать. Мы запустили проект в области: в частном секторе все пищевые отходы, растительные остатки в домашних условиях компостируются. Получаются прекрасные удобрения. Сегодня компостные площадки есть в 15% частных домовладений. Задача – довести до максимума. При наличии такой площадки мы уменьшаем для жителей тариф на услугу ТКО», - пообещал господин Савченко.

О том, как власти регионов Черноземья входили в мусорную реформу, в материале ''Ъ-Черноземье'' «Отходы повлияют на расходы».

Андрей Цветков