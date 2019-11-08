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Краснодарским транспортным прокурором назначен Константин Ракитский

Фото: Южная транспортная прокуратура

Генеральный прокурор России Юрий Чайка своим указом назначил на должность Краснодарского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры советника юстиции Константина Ракитского.

Господин Ракитский родился в 1984 году в Краснодаре. В 2007 году окончил юрфакультет КубГАУ. В органах прокуратуры служит с 2007 года. Занимал должности помощника прокурора Усть-Лабинского района, старшего помощника прокурора Прикубанского округа Краснодара, зампрокурора Центрального округа кубанской столицы, заместителя прокурора Краснодара. С октября 2018 года Константин Ракитский занимал должность Новороссийского транспортного прокурора.

Награжден знаком отличия «За верность закону» 3-й степени.

Василий Хитрых


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