Из свежей почты

Ярослав Степанов, 3 года, детский церебральный паралич, требуется лечение. 166 400 руб.

Внимание! Цена лечения 199 400 руб. Телезрители ГТРК «Вологда» соберут 33 тыс. руб.

У сына серьезные проблемы со здоровьем, развившиеся на фоне редкого заболевания — синдрома Лежёна. Когда Ярослав родился, врачи поставили ему целый ряд диагнозов: поражение центральной нервной системы, подвывих тазобедренных суставов, нарушение дыхания, чуть позже диагностировали ДЦП. Мы возили сына во всевозможные клиники. Со временем он начал ходить — правда, шатко, произносить несколько слов. Но проблем еще много: сын сам не ест, себя не обслуживает. Мы надеемся на Институт медтехнологий (ИМТ, Москва) и просим помощи в оплате лечения. Марина Степанова, Вологодская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Необходима госпитализация. Надо укрепить мышцы, развить координацию движений и равновесие, мелкую моторику и речь мальчика».

Ваня Хоборов, 11 лет, скученное положение зубов, недоразвитие челюстей, требуется ортодонтическое лечение. 211 тыс. руб.

Внимание! Цена лечения 390 тыс. руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Орел» соберут 29 тыс. руб.

Молочные зубы у сына росли криво, он не мог широко открыть рот, со временем подбородок ушел вправо. Местные врачи помочь не смогли, я повезла Ваню в Москву. Выяснилось, что у сына ограничена подвижность височно-нижнечелюстного сустава. После операции состояние челюстей улучшилось, а вот проблемы с зубами остались. Растут они скученно, сын с трудом откусывает пищу. Этим летом на консультации в Центре челюстно-лицевой хирургии (Москва) нам сказали, что Ване нужно ортодонтическое лечение. Оно очень дорогое, пожалуйста, помогите его оплатить! Наталия Хоборова, Орловская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Нужно с помощью несъемной техники выровнять зубные ряды и нормализовать прикус Вани».

Анна Орлова, 15 лет, синдром выхода из верхней грудной апертуры (сдавление кровеносных сосудов и нервов между ключицей и первым ребром), спасет операция. 195 953 руб.

Внимание! Цена операции 416 480 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 179 527 руб. Телезрители ГТРК «Тула» соберут 41 тыс. руб.

В мае 2017 года Аня стала жаловаться на боль в спине и в левой руке. Рука от запястья до локтя немела, кулак еле разжимался. Массаж, физиотерапия и уколы не помогли. Два года мы с дочкой ездили по врачам — безрезультатно. Когда наконец попали к доктору Новикову, рука Ани уже ослабла и стала тоньше, усилились боли в груди. Доктор рекомендовал удаление первого ребра и увеличенного поперечного отростка седьмого шейного позвонка. Операция сложная, дорогая, но без нее левая рука Ани атрофируется. Помогите! Наталья Киселева, Тульская область

Реконструктивный микрохирург, врач высшей категории ООО «Клиника Константа» Михаил Новиков (Ярославль): «Планируется операция — удаление первого ребра и гипертрофированного поперечного отростка седьмого шейного позвонка, декомпрессия плечевого сплетения».

Бажена Шадрина, 6 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 156 500 руб.

Внимание! Цена операции 342 500 руб. Жертвователь, пожелавший остаться неназванным, внес 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 36 тыс. руб.

В год у дочки неожиданно начала синеть кожа вокруг рта, нас направили на обследование в Томский НИИ кардиологии. Там Бажене и поставили диагноз: дефект межпредсердной перегородки. Нас сразу взяли под наблюдение. Когда дочка пошла в сад, то стала часто болеть. Сейчас она все чаще жалуется на усталость, ей не хватает воздуха. Последнее обследование показало, что дефект увеличился, сердце начинает деформироваться. Необходима срочная операция. Врачи говорят: дефект можно закрыть щадяще при помощи окклюдера. Никакого шрама на груди не останется. Но у нас нет возможности оплатить такую операцию. Светлана Шадрина, Томская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У девочки уже развивается легочная гипертензия. Бажене необходимо эндоваскулярное закрытие дефекта межпредсердной перегородки окклюдером».

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