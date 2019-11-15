Общество любителей чистых бриллиантов

Мы привыкли думать о Graff как о представителе исключительных бриллиантов и создателе исключительных драгоценностей с их участием. На самом деле в Graff умеют делать не только уникальное и исключительное, но и вполне тиражируемое — с применением тех же талантов и умений

Новейшая коллекция называется Threads, то есть «Нити», и описывают ее идею в Graff так: «Каждый стежок неразрывно связан со следующим, повторяя невидимые нити общества, сведенные вместе взаимной любовью к бриллиантам». Довольно изящное само по себе, это описание сверх того еще вполне точно отражает саму суть ювелирного дома Graff — почти невидимое миру объединение людей, которые могут и хотят иметь безупречные бриллианты именно в том смысле, какой вкладывает в слово «безупречность» Лоренс Графф.

Иногда, впрочем, это сообщество становится вполне видимым — например, в интервью очередной татлеровской героини, где непременно будет фигурировать какой-нибудь бриллиант Graff, чаще всего желтый. Но не только камнями высоких характеристик и высокой каратности славен этот бренд, но и своими техниками. То, как они гранят камни, как полируют их, как шлифуют — все это, собственно, и сложилось в славу Graff, все это и делает их украшения такими особенными, отличимыми от всех с первого взгляда, и все это они используют и для своих ординарных коллекций.

Ну то есть как ординарных — например, Threads придумана очень остроумно. Главные тут уложенные в паве бриллианты в огранке «багет», которые своей формой и типом преломления света действительно напоминают стежки, например плотной металлизированной нитью по плотной матовой ткани, когда каждый стежок выглядит рельефно. Анна-Ева Геффрой, дизайн-директор Graff, так говорит об этой коллекции: «Каждое украшение Threads лежит на коже как алмазная решетка». Тут, конечно, есть аллюзия на кристаллическую решетку, но и на то, что багеты огранены мастерами Graff вручную и установлены под разными углами, и это создает тот самый 3D-эффект, дает объемность, глубину и делает игру света такой примечательной. Ну и общий абстракционизм коллекции работает так, что некоторые предметы в ней — например, длинные серьги, или часы, или колье — выглядят как ассамбляж отдельных световых всполохов, заставляют вспомнить работы Кристиана Болтански.

Коллекция Kiss, напротив, кажется совершенно традиционной — перекрещивающиеся линии, пересекающиеся окружности, скрещенья рук, скрещенья ног и прочая вполне понятная романтическая тематика, но сделана она ровно с той же исключительностью исполнения, которая придает каждой вещи законченность и отстраненность. Общий стиль при этом тоже выдержан вполне абстрактным: серьги, похожие на два перекрещивающихся мазка кистью — один белый, один красный (речь о рубинах, но есть варианты с сапфирами и изумрудами), такие же подвески, лишенные всякой тяжести, совсем минималистичные браслеты и кольца, состоящие из двух тонких окружностей (только из белых бриллиантов или с одной из них в цвете), где каждая покрыта камнями с обеих сторон, внутренней и наружной, то есть цвет и сияние не прерываются, если даже просто взять украшение и посмотреть на него, не надевая. Но самые яркие вещи тут — часы, состоящие из множества окружностей, где в месте их пересечения помещен циферблат, и по такому же принципу сделанные кольца, где в центре — бриллиант, в том числе в огранке «сердце». Новые часы также появились в коллекции Spiral — магические спирали, переходящие друг в друга, как на оп-артовских полотнах. Spiral в трех версиях: с полным бриллиантовым паве, с циферблатом из белого перламутра или с циферблатом из розового. Так ординарность у Graff оборачивается не антонимом, но синимом исключительности.