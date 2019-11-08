Пермяка оштрафовали на 100 рублей за селфи на крыше поезда

Сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте в ходе патрулирования железнодорожного вокзала Пермь II заметили, что на крыше последнего вагона экскурсионного ретро-поезда, который только что тронулся со станции, находится человек. Транспортные полицейские организовали остановку поезда, задержали мужчину и доставили его в помещение транспортной полиции. Нарушителем оказался житель Перми 1998 года рождения. Со слов задержанного, он хотел сделать селфи на крыше вагона, но не успел до прибытия полицейских. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ. Санкция по данной статье предусмотрена в виде штрафа 100 руб.