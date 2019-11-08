Подмаслили Малайзию

Нижегородский биохимический холдинг «Орг­хим» открыл завод по производству «зеленых» технологических масел-наполнителей в Малайзии. Для компании это первое производство, построенное за пределами России. Мощность малайзийского завода составляет 70 тыс. т масел в год. В строительство было вложено $59,2 млн, большую часть средств компании предоставил Газпромбанк. Продукцию завода «Оргхим» планируют поставлять в страны Азиатско-­Тихоокеанского региона. Эксперты отмечают хорошие рынки сбыта в азиатских странах.



Нижегородский «Оргхим» запустил в Малайзии производство «зеленых» технологических масел-наполнителей, которые используются при изготовлении шин, синтетических каучуков и резиновых смесей. На участке площадью 2,83 га в порту Танджунг Лангсат (штат Джохор) компания построила завод и терминальный комплекс для хранения сырья и готовой продукции. Генеральным подрядчиком строительства выступила малайзийская компания Esstar Vision. С основной площадкой холдинга в Урене азиатский завод связан технологически, так как производить продукцию марки Norman будут в соответствии с запатентованной технологией нижегородского предприятия.

Планы по строительству малайзийского завода «Оргхим» анонсировал еще в 2014 году. Тогда предполагалось, что предприятие будет выпускать в год около 50 тыс. т масел, а инвестиции в проект составят $50 млн. Однако строительство завода неоднократно переносилось, и только зимой 2018 года было объявлено о начале работ. В результате объем инвестиций постепенно вырос до $59,2 млн. Из них $40 млн пришлось на кредит Газпромбанка в рамках проектного финансирования. В «Оргхиме» пояснили, что удорожание проекта и перенос сроков реализации связаны с увеличением производственных мощностей нового предприятия на 40% до 70 тыс. т масел в год. Срок окупаемости малайзийского завода оценивается в семь лет.

Справка «Оргхим» был создан в 2001 году на базе лесохимического завода в Урене Нижегородской области. Базовое предприятие холдинга — ОАО «Производственное объединение «Оргхим»», специализирующееся на разработке и производстве смол и эмульгаторов для промышленности синтетического каучука, а также на добыче сосновой живицы и производству канифоли и эфиров канифоли для дорожного строительства, производства адгезионных и лакокрасочных материалов. Финансовая отчетность управляющей компании «Оргхима» не раскрывается, по собственным оценкам выручка в 2018 году превысила 9 млрд руб., а доля продукции холдинга на мировом рынке составляет около 12%. Акционеры холдинга — Николай Ходов, Виктор Цебулаев и партнеры.

С запуском предприятия в Малайзии объемы нефтехимического производства «Оргхима» увеличатся на 65% до 70 тыс. т. Сбывать продукцию зарубежного завода компания планирует в страны Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Таким образом, доля продаж продукции холдинга на этих рынках может заметно увеличиться и составить до половины всех контрактов холдинга. Первые поставки изготовленной на малайзийском предприятии продукции «Оргхим» начал осуществлять в конце октября.

«Завод построен в рекордные сроки (около 1,5 лет.— “Ъ-Приволжье”). Этому способствовали, в частности, особые условия поддержки проекта со стороны федеральных и региональных властей как в Малайзии и штате Джохор, так и в России и Нижегородской области», — отметил генеральный директор «Оргхима» Николай Ходов, подчеркнув, что это первое российское предприятие в Малайзии. Побывавший на открытии нового завода губернатор Глеб Никитин подчеркнул роль «Оргхима» как важного налогоплательщика.

Партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев отмечает, что внешнеэкономические связи Нижегородской области со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) имеют давние и крепкие традиции, а внешнеторговый оборот растет и по итогам восьми месяцев года достиг $3 млрд (+32%). «О строительстве завода компании "Оргхим" было заявлено в рамках подписания договора о сотрудничестве между Нижегородской областью и Малайзией. Только в 2019 году экспорт химической продукции из Нижегородской области в эту страну вырос в девять раз. Открытие предприятия укрепит позиции компании не только в Малайзии, но и в соседних регионах», — считает господин Шеховцев. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев также отметил налаженные бизнес-связи «Оргхима» с азиатскими партнерами. «Это удобно обеим сторонам, которые стараются сделать так, чтобы меньше зависеть от американского капитала и торговой войны США и Китая», — рассказал господин Деев, назвав потенциальные рынки сбыта масел в Китае, Индии и Корее.

Анастасия Еремина