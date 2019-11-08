Квартирный вопрос решили не по-христиански

В Нижегородской области за растрату судят Сергея Цепова, бывшего настоятеля Православного прихода церкви в честь Святителя Николая ­Чудотворца. По версии следствия, священник без согласия епархии продал принадлежавшую ей квартиру. Отец Сергий не согласен с обвинением, он настаивает, что согласовал свои действия с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием еще в 2012 году. Уголовное преследование священник считает местью РПЦ за критику Патриарха Кирилла. В Нижегородской митрополии ситуацию не ­комментируют.



В Шахунском райсуде Нижегородской области началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего настоятеля прихода церкви в честь Святителя Николая Чудотворца Сергея Цепова. Его обвинили в крупной растрате с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в 2016 году господин Цепов без согласования с епархией продал принадлежавшую приходу квартиру в поселке Сява, а вырученные 500 тыс. руб. в кассу прихода не внес. ­Потерпевшей стороной по делу выступает Городецкая епархия Московского ­патриархата РПЦ.

Сергей Цепов с обвинением не согласен. Священник рассказал “Ъ-Приволжье”, что в квартире, подаренной приходу в начале 2000-х годов, была плесень из-за текущей крыши. В 2009 году он обратился к митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Георгию за разрешением продать ее и купить жилье поприличнее. Лишь в 2016 году квартиру удалось с трудом реализовать, но денег на новую жилплощадь не хватило. Тогда Сергей Цепов, по его словам, решил потратить эти деньги на нужды прихода, будучи уверенным, что может распоряжаться средствами. По словам священника, на вырученные средства он обновил церковную утварь и оплатил строителям ремонт туалета, заказал новые окна и забор вдоль территории храма. ­Позже выяснилось, что на это требовалось получить согласие Городецкой епархии. Отец Сергий посчитал, что епархия так или иначе подчиняется Нижегородской митрополии и обсуждать затраты с епископом Августином не нужно, поскольку у него было разрешительное письмо от митрополита Георгия. «Но церковь утверждает, что нельзя было ставить пластиковые окна и менять проводку, тогда как МЧС грозило закрыть храм из-за угрозы замыкания и пожара. Деньги ушли сами собой, все официальные договоры и чеки у меня есть»,— ­утверждает священник. По его словам, сельские настоятели вынуждены самостоятельно решать подобные проблемы часто без согласования с вышестоящими церковными инстанциями, хотя городские священники без этого никогда не обходятся. В таком случае надо спрашивать и разрешение колбасу купить»,— негодует отец Сергий. Священник считает уголовное расследование, инициированное епархией, местью за публичную критику в 2018 году патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Главу РПЦ после встречи с Папой Римским Франциском священник считал еретиком. ­Тогда настоятеля прихода отлучили от службы.

У Городецкой епархии своя версия этих событий. Там рассказали, что 30 января 2018 года Сергей Цепов сам откололся от единства РПЦ, указав в своем рапорте, что у него имеются основания «прекратить молитвенно-евхаристическое общение» с патриархом, нижегородским митрополитом и епархией. ­Поэтому продолжать далее служение он не мог, однако эта «каноническая ответственность» никак не связана с юридической, которая наступила после проверки по жалобам прихожан. «Комиссия выявила многочисленные нарушения: проведение незаконной сделки купли-продажи квартиры, принадлежавшей приходу, хищение средств, добровольно пожертвованных для нужд прихода на расчетный счет от частных компаний, хищение финансовых средств из кружек для пожертвования, а также сейфа из церковной лавки. Необходимо подчеркнуть, что должность казначея (бухгалтера) на тот период времени занимала жена иерея Сергея Цепова», — сообщили в Городецкой епархии, отметив, что священник ответил отказом на предложение возместить ущерб и через три месяца был запрещен в служении по совокупности нарушений.

Сам Сергей Цепов в социальных сетях записал несколько роликов к прихожанам с объяснением своей позиции. Шахунский райсуд в среду начал допрос свидетелей по его уголовному делу, разбирательство продолжится 27 ноября.

Роман Рыскаль