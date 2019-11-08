Чиновник остался без умысла

В СУ СКР по Пермскому краю определились с квалификацией действий бывшего заместителя руководителя региональной службы по тарифам (РСТ) Пермского края Владислава Степина. Ему предъявлено окончательное обвинение в двух преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), при подписании документов, касающихся тарифов для ООО «Энергоэффект» и ООО «Центральные электрические сети». В результате долгосрочный тариф для этих организаций установлен не был, и их права были нарушены. Изначально господину Степину инкриминировалось умышленное преступление — воспрепятствование предпринимательской деятельности. Но в итоге следствие сочло, что в его действиях умысла нет. Сам он, по данным „Ъ-Прикамье“, вины не признает.



Уголовное дело, касающееся нарушения прав и законных интересов сетевиков со стороны РСТ, расследовалось с марта 2018 года. Изначально оно было возбуждено по материалам прокуратуры края в отношении неустановленных лиц из числа руководителей РСТ по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Речь шла о незаконной отмене долгосрочных тарифов для ряда электросетевых компаний. В итоге с сентября по конец ноября 2017 года они не могли реализовать в полном объеме свои права и недополучили от 2 до 20 млн руб. Материальный ущерб, по версии прокуратуры, был причинен ООО «Энергоэффект», ООО «СетьИнвест», ООО «Центральные электрические сети», ООО «Новая региональная сеть Прикамья» и ООО «Вторая электросетевая компания». В РСТ тогда говорили, что спорные решения были приняты по прямому указанию ФАС.

Параллельно сетевики и РСТ выясняли отношения в арбитражном суде. В частности, компании обратились с заявлениями о признании незаконными ненормативных правовых актов РСТ. Как следует из судебных документов, весной 2017 года «Энергоэффект» и ЦСЭ обратились в РСТ с заявлением об утверждении (пересмотре) тарифов на 2018–2022 годы. В ноябре и декабре они получили письма-уведомления, в которых было указано, что компании-владельцы объектов электросетевого хозяйства не соответствуют критериям территориальных сетевых организаций. «Энергоэффект» и ЦСЭ добивались признания их недействительными, а также признания незаконным бездействия региональной службы. С требованиями заявителей РСТ в обоих случаях не согласилась. Ее представители настаивали, что заявители действительно не попадали под критерии ТОС. При этом письма-уведомления носят информационный характер и сами по себе ненормативным актом не являются. Поэтому права заявителей никаким образом не нарушаются.

В итоге суд требования о признании недействительными писем-уведомлений удовлетворил. Как говорится в решениях, компании неоднократно представляли документы, на основании которых можно было решить вопрос о соответствии их критериям и установить тариф. Но они должным образом не исследовались. Кроме того, в случае с ООО «Центральные электрические сети» суд признал незаконным бездействие РСТ. В октябре этого года было объявлено о том, что Региональная служба по тарифам ликвидируется. Ее функции были переданы в министерство тарифного регулирования и энергетики. Владислав Степин был назначен заместителем министра.

В июле этого года стало известно, что уголовное дело по ст. 286 УК РФ было прекращено в связи с отсутствием события преступления, но из него были выделены материалы в отношении господина Степина. В отношении него было возбуждено дело по ст. 169 УК РФ (воспрепятствование предпринимательской или иной деятельности). Выяс­нилось, что письма-уведомления в адрес этих организаций подписывал именно он. В итоге следствие пришло к выводу, что он не был осведомлен о нарушении прав сетевиков этим ненормативным актом. Поэтому окончательно господина Степина обвинили в совершении двух неумышленных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Сам он вины не признает.

По данным „Ъ-Прикамье“, уголовное дело было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, но было возвращено на допрасследование. Якобы в надзорном органе указали на необходимость оценки законности действий или бездействия других должностных лиц. Сейчас это решение обжалуется у прокурора края. При этом из уголовного дела в отдельное производство якобы был выделен материал проверки в отношении указанных лиц.

В министерстве ЖКХ от комментариев воздержались.

Дмитрий Астахов