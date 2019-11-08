Этажом ошиблись

Александр Полев, владелец бизнес-центра «Промстройпроект» (Комсомольский проспект, 34), достроивший через суд дополнительный этаж, столкнулся с новыми проблемами. Теперь он не может ввести объект в эксплуатацию из-за Росреестра, который потребовал разрешение на ввод в эксплуатацию всего здания, построенного еще в 60-е годы прошлого века. В службе госрегистрации объясняют свою позицию тем, что надстройка этажа является реконструкцией всего здания. По мнению экспертов, в случае судебного разбирательства суд, скорее всего, примет сторону Росреестра.



Структуры, связанные с пермским отельером Александром Полевым, не могут зарегистрировать реконструированный этаж офисного здания «Промстройпроекта» на Октябрьской площади. Если ранее городской департамент градостроительства выдал разрешение на ввод объекта только через суд, то теперь Росреестр отказывается ставить объект на кадастровый учет. Об этом „Ъ-Прикамье“ рассказал сам Александр Полев.

В здании пермского института «Промстройпроект», построенного в 1960–1963 годы, размещаются 84 организации (согласно 2gis), офисы сдаются в аренду. Общая площадь — около 10 тыс. кв. м. Сейчас актив принадлежит структурам, связанным с пермским отельером Александром Полевым (гостиницы CityStar и NewStar). В нем также располагается ООО «Институт Пермский Пром­стройпроект», совладельцем которого, по данным kartoteka.ru, является господин Полев.

Реконструкция здания, предусматривающая возведение верхнего технического этажа, была начата несколько лет назад. Работы призваны были, в том числе, увеличить высотность постройки. Однако с введением в эксплуатацию уже реконструированного этажа возникли проблемы, власти Перми отказались выдавать разрешение на ввод его в экс­плуатацию. ИП Юлия Карякина (ранее, согласно kartoteka.ru, — Полева, владеет 100% долей ООО «Новая звезда», управляет отелем NewStar) обжаловала в краевом арбитраже отказ городского департамента градостроительства и архитектуры (ДГА) в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного этажа «Промстройпроекта». Соответствующий иск был подан в сентябре 2018 года. В департаменте свой отказ мотивировали отсутствием необходимых документов и несоответствием объекта требованиям разрешения на строительство. Суд первой инстанции встал на сторону предпринимателя, как и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. «Этаж введен в эксплуатацию. Они (юристы городской администрации.— „Ъ-Прикамье“) обжаловали, это рядовой порядок. Разрешение было выдано летом или весной этого года»,— отметил Александр Полев.

Однако, несмотря на ввод в экс­плуатацию реконструированного этажа, краевое управление Росреестра отказалось регистрировать надстроенные помещения. «Мы добились разрешения на ввод в эксплуатацию одного этажа, а по нынешним правилам нужно получать разрешение на ввод в эксплуатацию всего здания»,— пояснил бизнесмен. По мнению господина Полева, зарегистрировать в Росреестре надстроенный этаж «Промстройпроекта» удастся только в судебном порядке, ввести в эксплуатацию здание, построенное в 60-е годы ХХ века, невозможно. Александр Полев уверен, что суд примет сторону собственника постройки.

В Росреестре „Ъ-Прикамье“ пояснили, что надстройка этажа влечет за собой изменение параметров всей постройки и является реконструкцией всего здания. Поэтому, согласно Градкодексу РФ, для реконструкции объекта капстроительства надо получать разрешение на ее проведение и разрешение на ввод в экс­плуатацию реконструированного объекта недвижимости. «Факт возведения здания в 1960-е годы не влечет невозможность получения разрешения на его реконструкцию, а в последующем разрешения на ввод в экс­плуатацию реконструированного здания»,— сообщили в Росреестре. Так как после реконструкции этажа изменились характеристики всего здания, то их необходимо учесть при кадастровом учете.

Кроме того, как отметили в ведомстве, собственники «Промстройпроекта» представили техплан помещений надстроенного этажа, не соответствующий требованиям законодательства. Росреестр поставит на учет реконструированный этаж и учтет измененные характеристики здания, когда технический план приведут в соответствие с законодательством. Также в Росреестре добавили, что собственники здания могли обжаловать отказ в регистрации реконструированного этажа в специальной апелляционной комиссии, но делать этого не стали.

То, что здание «Промстройпроекта» приняли в эксплуатацию много лет назад, и оно благополучно функ­ционирует, не является препятствием для получения разрешения на реконструкцию этого объекта и разрешения на ввод здания в эксплуатацию после его реконструкции, отмечает юрист Станислав Шестаков. По его мнению, собственникам постройки необходимо сделать и представить новый технический план, так как реконструированный этаж является неотъемлемой частью здания.

Опрошенные „Ъ-Прикамье“ экс­перты в области градостроительного законодательства полагают, что в случае разбирательства суд, скорее всего, примет сторону службы госрегистрации. Росреестр прав, отказываясь регистрировать помещение в надстроенном этаже, говорит руководитель практики Инна Куманева фирмы INTELLECT. Согласно разъяс­нениям профильного обзора судебной практики, в этом случае необходимо вносить изменения в сведения о площади и этажности здания и о кадастровом учете помещения в надстроенном этаже.

«В подобной ситуации, даже при проведении перепланировки, требуется внесение изменений в кадастровый учет всего здания, а также измененных помещений в нем, во избежание ошибок при идентификации объекта капитального строительства. Даже если застройщик обратится в суд, скорее всего, последует отказ в удовлетворении требований»,— резюмирует госпожа Куманева.

Евгения Ахмедова