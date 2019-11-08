Прошлогодний снег растаял

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 6 ноября назначил на должность заместителя главы своей администрации Юлию Киселеву, которая в феврале текущего года была показательно уволена с должности главы Василеостровского района из-за плохой уборки снега. Вместе с ней от работы были отстранены главы Центрального и Красносельского районов — Андрей Хлутков и Виталий Черкашин. До этого избавлялись и от главы Фрунзенского района Валерия Сапожникова. Все они остались в системе Смольного. Эксперты уверены, что «Беглов своих не бросает», а увольнения этих чиновников были просто показательной акцией, чтобы изобразить небезразличие к ситуации.

С 6 ноября Юлия Киселева занимает должность заместителя главы городской администрации Любови Совершаевой. Андрей Хлутков был назначен замом главы комитета по внешним связям 28 февраля 2019 года — через 13 дней после увольнения. Господин Сапожников с 1 марта работает замом председателя жилищного комитета, а Виталий Черкашин с 14 марта — заместителем председателя комитета по законности и правопорядку.

При этом в СМИ неоднократно отмечалось, что самыми проблемными районами в Петербурге являются Петроградский и Адмиралтейский. Их главы Иван Громов и Светлана Штукова остались на своих должностях. А Александр Беглов на субботнике 9 февраля прибирался именно на Петроградке.

По мнению политолога Дмитрия Витушкина, губернатор решил не оставлять без работы лояльных подчиненных. «Назначение провинившихся людей на другие должности это даже не местная тактика, а общефедеральная, мы видели это многократно. Беглов же, очевидно, посчитал, что года в относительно подвешенном состоянии для Юлии Киселевой достаточно в качестве наказания»,— считает эксперт. Господин Витушкин также отметил, что Юлия Киселева является супругой главы комитета имущественных отношений Валерия Калугина, что также стоит принимать во внимание, рассматривая ее судьбу.

Лидер фракции «Яблоко» в ЗакСе Борис Вишневский считает, что уволены были вовсе не те люди, которые были того достойны. «Просто нужно было кем-то демонстративно пожертвовать. Как житель Василеостровского района могу сказать, что отнюдь не худшей там была ситуация с уборкой, а как человек, работающий в Центральном районе, что Андрей Хлутков достаточно много делал для того, чтобы решить проблему со снегом. Но не только же главы районов отвечают за эти вопросы»,— отметил господин Вишневский.

Александр Беглов на заседании правительства 14 октября отметил недостатки подготовки к предстоящей зиме, а вечером того же дня с поста главы комитета по благоустройству был снят Владимир Рублевский. Временно исполняющим обязанности назначен его первый зам Сергей Малинин.

Депутат ЗакСа Максим Резник назвал назначение провинившихся глав районов демонстрацией отношения власти к народу. «Уволили глав районов, которые не хуже других справлялись. Я не испытываю симпатий к Юлии Киселевой, но в Адмиралтейском районе точно убиралось хуже, чем на Васильевском. Власти ничего не хотят менять, поэтому нужно менять всю власть. Эти люди не способны ничего хорошего для города сделать, а способны только давить, "не пущать" и еще дубинкой сверху. Поэтому как в басне: а вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь»,— заключил господин Резник.

Олег Дилимбетов