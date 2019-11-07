Глава московского исполкома ЕР уходит в отставку

Глава исполкома московского отделения партии Олег Смолкин рассказал “Ъ”, что в ближайшее время покинет свою должность. Ранее об этом говорили источники “Ъ” в «Единой России». Его отставка, скорее всего, произойдет в конце декабря.

«Я собирался сделать это еще весной 2018 года, но кампании по выборам мэра и депутатов Мосгордумы отсрочили это решение»,— заявил Олег Смолкин в ответ на соответствующий вопрос “Ъ”. Два собеседника “Ъ” в ЕР также утверждают, что отставка — это желание господина Смолкина.

Преемником Олега Смолкина может стать заместитель главы исполкома федеральной «Единой России» Максим Руднев, утверждают два источник “Ъ” в московской ЕР. На эту должность рассматриваются и другие кандидаты, но пока источники “Ъ” оценивают шансы господина Руднева, как наиболее высокие. Максим Руднев есть среди кандидатов на эту должность, подтверждает и собеседник “Ъ” в партии.

Господин Руднев является выходцем из «Молодой гвардии Единой России». Впоследствии он перешел на работу в исполком ЕР. С 12 сентября 2014 года до 22 сентября 2016 года являлся руководителем исполкома партии, но потом перешел на позицию заместителя.

Руководители региональный исполкомов ЕР совместно с секретарями отделений отвечают за избирательные кампании партии власти в регионе. Последние выборы в Мосгордуму нельзя назвать успешными для ЕР. Ни один провластный кандидат не выдвигался на выборы от партии. По итогам голосования, лояльные власти кандидаты получили 25 мандатов из 45, а во фракцию ЕР вошли 19 из них. Как ранее писал “Ъ”, один из кураторов московской кампании в мэрии Евгений Стружак после этого перешел на работу в социальный блок московского правительства, который в прошлом году перешёл под управление Анастасии Раковой.

По словам источников “Ъ”, Олегу Смолкину поступило несколько предложений по работе, но он еще не определился. В частности, ему так же, как и Евгению Стружаку, предлагали перейти в социальной блок мэрии Москвы. Поступали предложения из Внешэкономбанка, администрации президента и Центризбиркома.

Елена Рожкова, Андрей Винокуров