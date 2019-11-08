Пластырь защищает от беременности

Ученые из Университета Мичигана и Технической школы Джорджии разработали контрацептив длительного действия — это пластырь с микроиглами, который позволяет сильно снизить дозу противозачаточного препарата.

Методы контрацепции позволяют женщинам и парам принимать решения о сроках и интервале беременности. Планирование семьи, в свою очередь, обеспечивает важные медицинские, социальные и экономические условия отдельным лицам, семьям и целым странам. А поскольку население мира превышает 7,5 млрд человек, всеобщий доступ к эффективной контрацепции имеет и личное, и общественное значение.

Методов планирования семьи много, как для личных, так и для общественных нужд. Хотя существует много методов планирования семьи, почти 90 млн беременностей во всем мире были незапланированными — это 40% всех беременностей.

Расширение возможностей контрацепции с помощью новых методов, которые лучше удовлетворяют потребности женщин на протяжении всего периода их репродуктивной жизни, имеет решающее значение для сокращения числа нежелательных беременностей. Хороший контрацептив должен быть:

безопасен, эффективен и иметь минимальный побочный эффект;

прост в употреблении;

длительного действия (лучше в районе месяца);

удобен для утилизации;

недорог;

приемлем для женщин со всех точек зрения.

Негормональные методы контрацепции — презервативы и колпачки — не обеспечивают длительной защиты, имеют ограниченную эффективность и плохо воспринимаются парами, так как снижают удовлетворение от соития. Оральные контрацептивы просты в использовании, но принимать их обычно нужно часто, возникает риск пропустить прием. Инъекционные гормональные контрацептивы длительного действия не нравятся женщинам, потому что требуют пусть небольшого, но вмешательства, а в развивающихся и бедных странах для их применения недостаточно медицинских сотрудников. Имплантируемые гормональные контрацептивы длительного действия, внутриматочные спирали или подкожные имплантаты могут предохранять женщину от нежелательной беременности годами, но они требуют еще большего вмешательства и еще более высокой квалификации медицинского персонала.

Все эти недостатки устранены в противозачаточном средстве длительного действия в виде пластыря с микроиглами, с помощью которых в организм женщины поступает левоноргестрел — гормон контрацепции, имеющий долгую историю безопасного и эффективного применения.

Пластырь прост в применении, медленно высвобождает гормональный контрацептив в течение месяца и не образует биологически опасных отходов. Применяют его так: прижимают рукой пластырь к коже, в следующую минуту микроиглы отделяются от пластыря и безболезненно вонзаются в кожу. В состав материала, из которого они изготовлены, и входит левоноргестрел, постепенно проникающий в кровоток. Пластырь поддерживает концентрацию левоноргестрела выше порогового уровня более месяца. Женщины заинтересовались подобным способом контрацепции, сообщают авторы работы.

По материалам статьи «Long-acting reversible contraception by effervescent microneedle patch»; Wei Li, Jie Tang, Richard N. Terry, Song Li, Aurelie Brunie, Rebecca L. Callahan, Richard K. Noel, Carlos A. Rodrguez, Steven P. Schwendeman, Mark R. Prausnitz; журнал Science Advances, ноябрь 2019 г.

Анатолий Кривов