Мэрия Перми закупит новый сервер

Администрация Перми объявила торги на модернизацию программно-аппаратного комплекса виртуальной серверной инфраструктуры за 4,1 млн руб. Аукцион состоится 19 ноября.

Как уточнили «Ъ-Прикамье» в мэрии, закупать планируется российское оборудование «Скала-Р». «Эта российская разработка позволяет заменить устаревающее оборудование на современное, интеллектуальное, более надежное и безопасное. В рамках пилотных проектов была выбрана «Скала-Р» - высокопроизводительные сервера, специализированное программное обеспечение, надежная система хранения и сеть передачи данных», - пояснили в администрации. Новая система позволит перенести информсистемы мэрии со старых серверов, которым, в среднем ,семь лет. Также мэрия перейдет на новое программное обеспечение. «Сегодня курс на импортозамещение – это национальный тренд, которому следует, в том числе город Пермь», - заключили в администрации.