Роспотребнадзор: с начала года из-за границы в Екатеринбург вернулись 33 инфицированных туриста

С начала года в аэропорту Кольцово специалисты Роспотребнадзора обследовали 1143 воздушных судна и 204,8 тыс. пассажиров вылетающих и возвращающихся домой. У 33 из них обнаружили признаки инфекции. Заболевших пассажиры прибыли из Таиланда (10 человек), Турции (10 человек), а также Вьетнама, ОАЭ, Индии, Таджикистана, Китая и Туниса. За этот год у 13 свердловчан обнаружили лихорадку Денге, которой они заразились во Вьетнаме, Таиланде, Индии, на Мальдивах. Это втрое больше, чем годом ранее.

Так как уральцы любят проводить новогодние праздники в теплых странах с тропический климатом, санитарные врачи напомнили о мерах безопасности: использовать репелленты и фумигаторы, носить закрытую одежду, закрывать окна и двери, спать под москитными сетками, пить кипяченую или дезинфицированную воду и не есть подозрительные продукты.

Управление Роспотребнадзор по Свердловской области опубликовало предупреждение для туристов, планирующих посетить страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. К ним, в частности, ведомство отнесло страны Азии. Например, во всех странах региона Юго-Восточной Азии, Индии, Африке (Мозамбик, Судан, Танзания, Сейшельские острова, Кения), в Центральной и Южной Америке, странах Карибского бассейна (Бразилия, Мексика, Перу и т.д.) широко распространена Лихорадка Денге. Также в странах Африки, Азии и Карибского бассейна регистрируются случаи холеры.