Грани банкротства Крупные и прецедентные проекты, значимые для рынка и анализа трендов текущего года

Продолжающаяся адаптация российской экономики к условиям затянувшегося кризиса способствует заметному росту числа банкротных споров, превращая это направление в доминанту сферы юридических услуг. Помимо общего количества банкротных дел увеличиваются их продолжительность и сложность, смещаются акценты — динамичное изменение законодательства не всегда успевает за развитием практики. Растет число банкротств физических лиц, застройщиков и кредитных организаций, причем в условиях продолжающейся зачистки банковского сектора суды все чаще занимают сторону независимых кредиторов банков. Очевиден тренд усиления субсидиарной ответственности и борьбы с контролируемым банкротством.

Поскольку с вопросами банкротства сегодня сталкивается большая часть российского юридического рынка — как признанные лидеры с крупными объемами выручки, так и новые, относительно небольшие консалтинговые компании, высоко оцениваемые экспертами-инхаусами и коллегами по рынку, мы собрали данные о крупных и прецедентных проектах, значимых для рынка и анализа трендов текущего года, раскрыв их через особенности правовой составляющей. Отдельно отмечены ведущие юристы этой области практики. Исследование проведено на основе материалов картотеки арбитражных дел и журналистов редакции “Ъ”, в ряде случаев с целью уточнения информации проводились интервью с участниками споров. Проекты оценивались по состоянию на 8 ноября текущего года, часть из них носит конфиденциальный характер. При проведении исследования не учитывалась география расположения офисов: в материале представлены проекты как федеральных, так и региональных юридических фирм. Компании и юристы расположены в алфавитном порядке по фамилиям.

Срез проблем, происходящих сегодня в российской практике банкротства, слишком широк, чтобы осветить его в одном номере. В следующем выпуске «Юридического бизнеса», также посвященном банкротству, мы продолжим рассматривать происшедшие за последнее время тенденции, законодательные инициативы и ключевые судебные прецеденты.

Банкрот: конфиденциально

Юридическая фирма: юридическая фирма ALT Litigation

Финансовая оценка: конфиденциально

Компания ALT Litigation осуществляет оказание услуг по представлению интересов клиента — крупного кредитора физического лица. Задолженность подтверждена судебным актом, однако должник скрывает свои активы. Клиент также является участником общества, где его должник числится генеральным директором. Единственным активом общества является право аренды земельного участка, на котором общество ведет строительство.

Мероприятия проводятся в трех направлениях: правоохранительные органы, контрольно-надзорные органы и суды (арбитраж и общая юрисдикция). К настоящему моменту успешно оспорены решение общего собрания участников, на котором было принято решение о продаже единственного актива общества, и брачный договор должника, производится возврат имущества для последующего обращения на него взыскания в пользу клиента. Факт незаконной застройки и нецелевого использования земельного участка признан рядом государственных органов.

Уникальность проекта заключается в том, что клиент обратился за помощью по прошествии десяти лет с момента начала описываемых событий.

Банкрот: АО «ФИА-банк», Максим Морозов (экс-председатель правления АО «ФИА-банк»)

Юридическая фирма: юридическая фирма «Волга Лигал» / Volga Legal

Финансовая оценка: 6 млрд руб.

АО «ФИА-банк», последний крупный банк г. Тольятти (занимал 177-е место в стране), лишился лицензии в апреле 2016 года. В рамках банкротства начат обособленный спор о привлечении к субсидиарной ответственности 11 членов правления и совета директоров, конкурсным управляющим должника выступает ГК АСВ. В качестве обеспечительных мер по иску судом наложен арест на имущество привлекаемых лиц, в том числе Максима Морозова, в период с июля 2013 года по январь 2015 года занимавшего должность председателя правления АО «ФИА-банк».

Юридическая фирма г. Самары «Волга Лигал» осуществляет оказание услуг по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства в интересах Максима Морозова. Оспаривается перерасчет АСВ стоимости имущества банка в сторону уменьшения (подобный подход впервые применен АСВ в судебной практике), приведший к выводу, что признаки несостоятельности кредитной организации возникли с сентября 2014 года, еще в период работы Максима Морозова. Временная администрация банка свидетельствует о наличии возникших проблем только с ноября 2015 года. Следующее заседание по делу состоится 20 ноября.

Банкрот: ПАО «Нота-банк»

Юридическая фирма: коллегия адвокатов города Москвы «Джи Ар Лигал» / GR Legal

Финансовая оценка: 37,3 млрд руб.

Учрежденное в 1994 году ПАО «Нота-банк» завершило деятельность осенью 2015 года в связи с отзывом лицензии на банковские операции. ЦБ РФ применил крайние меры воздействия в связи с неудовлетворением требований кредиторов: установлено превышение величины обязательств над активами в размере свыше 26 млрд руб. без учета рисков исковых требований по исполнению гарантий на 8 млрд руб. Субсидиарная ответственность ключевых лиц составляет 37,3 млрд руб. Среди заемщиков банка — 475 юридических лиц с требованиями свыше 43,5 млрд руб. По данным временной администрации, около 22 млрд руб. было выдано техническим компаниям. 331 заемщик подал заявление о банкротстве, что подтверждено актами о невозможности взыскания 22 млрд руб.

Коллегия адвокатов «Джи Ар Лигал», аккредитованная при АСВ, осуществляет юридическое сопровождение процедур конкурсного производства в интересах кредиторов. По наиболее финансово значимым и юридически неоднозначным делам интересы банка в суде лично представляет председатель коллегии Ирина Шоч.

Дело ознаменовалось положительными судебными актами в интересах кредиторов. Продолжаются поиски активов и споры о привлечении к субсидиарной ответственности. Параллельно на втором круге арбитражного производства суды рассматривают обособленный спор о выплате «Джи Ар Лигал» гонорара успеха в размере свыше 304,79 млн руб. за осуществленную работу по возвращению активов кредиторов. Впервые в практике заявлена концепция гонорара как переменной части оплаты юридических услуг. Третья инстанция направила дело на новое рассмотрение, в рамках которого судом вынесено положительное решение в первой инстанции на втором круге. Следующее заседание состоится 21 ноября.

Банкрот: Дмитрий Ананьев (экс-председатель правления ПАО «Промсвязьбанк»)

Юридическая фирма: коллегия адвокатов г. Москвы «Ковалев, Тугуши и партнеры»

Финансовая оценка: 2,8 млрд руб. (потенциально заявлено более 285 млрд руб.)

Коллегия представляет интересы Дмитрия Ананьева в Арбитражном суде г. Москвы по заявлению о признании его банкротом. Требование в размере 2,8 млрд руб. основано на решении о взыскании с господина Ананьева полученного им в 2011 году от ООО «Зерновая компания "Настюша"» исполнения по договорам поручительства за долг основного акционера этой компании.

Задачей коллегии является правовое сопровождение процедуры банкротства физического лица и достижение следующих целей: отказ в удовлетворении неправомерных требований кредиторов, защита сделок должника, защита имущества от взысканий, уменьшение требований кредиторов, освобождение от долгов.

Личное банкротство Дмитрия Ананьева также может привести к пересечению с процессом, в котором заявлено требование ПАО «Промсвязьбанк» о взыскании убытков в размере 282,2 млрд руб.

Проект представляет значимость для рынка, поскольку Дмитрий Ананьев является одним из важнейших представителей банковской сферы и предпринимателем, входящим в список Forbes.

Потенциальный размер заявленных требований кредиторов с учетом возможных требований ПАО «Промсвязьбанк» о взыскании убытков и заявленного требования — свыше 285 млрд руб.

Банкрот: ЗАО «Трест Инжсетьстрой»

Юридическая фирма: юридическая компания «Лемчик, Крупский и партнеры»

Финансовая оценка: 300 млн руб.

ЗАО «Трест Инжсетьстрой» в июле 2018 года было признано несостоятельным, введено конкурсное производство. Размер включенных в реестр требований кредиторов — более 300 млн руб., размер требований налогового органа — 120 млн руб. В качестве основания для привлечения к субсидиарной ответственности лица, контролирующего должника — клиента фирмы А. Исаева — указывалось нарушение обязанности подать заявление о банкротстве должника. По итогу рассмотрения отзыва, предоставленного юристами «Лемчик, Крупский и партнеры», заявитель выступил с предложением о заключении мирового соглашения. Исход данного дела носит практикообразующий характер, так как утвержденное мировое соглашение стало вторым мировым соглашением в рамках споров о привлечении к субсидиарной ответственности в арбитражной практике России за всю историю.

Банкрот: ООО «Авто-Лейманн»

Юридическая фирма: юридическая фирма «Милтон Лигал» / Milton Legal

Финансовая оценка: 2,5 млрд руб.

В связи с отзывом лицензии у банка, в котором обслуживался кредит ООО «Авто-Лейманн», компания не смогла реструктурировать задолженность по кредиту. АСВ инициировало процедуру банкротства с привлечением к ответственности бывших руководителей и поручителей по кредиту, общая сумма взыскиваемых издержек — свыше 2,5 млрд руб. Консультанты Milton Legal пресекли попытку привлечь поручителей к ответственности с нарушением процессуальных норм (дело было рассмотрено ненадлежащим судом) и добились отмены судебного акта о взыскании денежных средств в президиуме Верховного суда Республики Башкортостан.

Банкрот: ООО «Кема»

Юридическая фирма: адвокатское бюро «Павел Хлюстов и партнеры»

Финансовая оценка: 1 млрд руб.

Адвокатское бюро «Павел Хлюстов и партнеры» представляло интересы одного из собственников компании, одновременно являвшегося ее директором, к которому со стороны кредитора компании, находящейся в процедуре банкротства, напрямую, вне рамок спора о субсидиарной ответственности были предъявлены требования о взыскании убытков на сумму более 1 млрд руб. Указанный спор стал одним из первых в российской судебной практике, где кредиторы предъявили требования непосредственно к собственнику компании в обход банкротной процедуры (вне рамок спора о субсидиарной ответственности).

Интересы собственника удалось отстоять и доказать, что собственник компании ни лично, ни в качестве руководителя не совершал действий, которые стали бы причиной возникновения убытков у кредитора.

Банкрот: группа компаний «Благо»

Юридическая фирма: юридическая компания РКТ

Финансовая оценка: 15 млрд руб.

Группа компаний «Маслопродукт», производственный центр которой располагался в Воронежской области, входила в топ-6 крупнейших производителей и переработчиков масличных культур на российском рынке. К концу 2013 года общая долговая нагрузка группы компаний «Маслопродукт» составила более 15 млрд руб. Группа компаний «Благо» выступила инвестором завода для возобновления производственной деятельности, выкупив часть долгов группы компаний «Маслопродукт» и став одним из кредиторов в рамках дела о банкротстве. С 2014 года комплексное сопровождение группы компаний «Благо» по приобретению актива и участию в деле о банкротстве осуществляет компания РКТ.

В ходе реализации проекта юристам РКТ удалось достичь основных целей, поставленных клиентом: возобновление производственной деятельности завода, заключение договоров аренды производственного оборудования и производственных помещений, оспаривание сделок, направленных на вывод активов должников, защита интересов клиента при утверждении порядка реализации имущества на торгах (проведенные в рамках дел о банкротстве торги позволили выручить более 142,65 млн руб.), успешная реализация имущества и удовлетворение требований клиента как конкурсного кредитора.

Проект включает в себя иностранный элемент. При привлечении бывшего бенефициара ГК «Маслопродукт» к субсидиарной ответственности в российской юрисдикции удалось легализовать решение Высокого суда Лондона, в котором бенефициарный владелец самостоятельно указывает на свое руководящее положение.

Проект является значимым для юридической практики: два обособленных спора в рамках проекта рассматривались в ВС РФ, попав затем в Обзор судебной практики.

Банкрот: ЗАО ТСМ К

Юридическая фирма: юридическая компания «Сотби»

Финансовая оценка: прибл. 2 млрд руб.

Состоявшийся в 2010 году развод семейной пары Сергея и Маргариты Цвитненко обернулся многолетними судебными спорами, в том числе в рамках банкротства ранее принадлежавшей им компании ЗАО ТСМ К. По решению суда имущество состоятельных супругов, в том числе акции указанной компании, было разделено поровну. Несмотря на попытки Сергея Цвитненко воспрепятствовать бывшей жене участвовать в управлении обществом и получать от этого доходы, в результате длительной многоаспектной тяжбы ей удалось признать совершенные бывшим супругом сделки по отчуждению недвижимости компании (бизнес-центра) в пользу подконтрольных ему лиц недействительными, вернуть имущество и 50% акций, а также отменить инициированную им дополнительную эмиссию.

В сентябре 2014 года на основании обязательства из договора займа Маргарита Цвитненко подала заявление о признании ЗАО ТСМ К банкротом. Суд удовлетворил заявление, в отношении общества было введено наблюдение. Одновременно между супругами развернулась борьба за реестр кредиторов и кандидатуру арбитражного управляющего. В августе 2016 года компания была признана банкротом.

Компания «Сотби», в которую Маргарита Цвитненко обратилась за помощью в начале 2017 года, провела работу по нескольким направлениям: восстановление прав клиента в реестре требований кредиторов, утверждение независимого конкурсного управляющего, возвращение контроля за имуществом компании-должника, оспаривание выведенных в период наблюдения и первые полгода конкурсного производства активов, возврат их в конкурсную массу и реализация имущества для последующих расчетов с кредиторами, противодействие искусственно созданным текущим и реестровым требованиям.

Помимо этого в результате работы юристов «Сотби» адресованные лично Маргарите Цвитненко иски и заявления о банкротстве, инспирированные бывшим супругом, на сумму свыше 70 млн руб. отклонены в судебном порядке, права требования клиента по договору займа признаны обоснованными. Также сохранен главный актив четы Цвитненко — бизнес-центр в Хамовниках.

В настоящее время процедура конкурсного производства ЗАО ТСМ К продолжается.

Ведущие юристы в делах о банкротстве Александров Антон «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Бежан Андрей Alt Litigation Бородкин Вадим «Мельницкий и Захаров» Глебов Владислав Milton Legal Дякин Дмитрий ЕПАМ Казаков Дмитрий «Казаков и партнеры» Кирсанов Павел «Регионсервис» Ковалев Сергей «Ковалев, Тугуши и партнеры» Красников Антон «Сотби» Крупский Андрей «Лемчик, Крупский и партнеры» Лотфуллин Радик Saveliev Batanov & Partners Микони Андрей «S&K Вертикаль» Новиков Павел Baker & McKenzie Олевинский Эдуард «Олевинский, Буюкян и партнеры» Романовский Владимир «Институт проблем предпринимательства» Хлюстов Павел «Павел Хлюстов и партнеры» Чепуренко Дмитрий «Линия права» Шоч Ирина «GR Legal / Джи Ар Лигал» Щеглов Дмитрий «Лигал Константин» Юков Андрей «Юков и партнеры» открыть таблицу в новом окне

Юлия Карапетян