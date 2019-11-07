Rolls-Royce рассекретил 600-сильный кроссовер Cullinan Black Badge

Rolls-Royce Cullinan Black Badge. Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Cullinan Black Badge. Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Cullinan Black Badge. Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Cullinan Black Badge. Фото: Rolls-Royce

Автомобиль отличается черной десятислойной окраской кузова, черным покрытием фирменной статуэтки «Дух экстаза» и черной эмблемой марки, а также декором окантовки решетки радиатора, ручки двери багажника, нижних воздухозаборников и выхлопных труб черным хромом. Кроссовер также оснастили 22-дюймовыми колесными дисками особого дизайна и тормозными механизмами с красными суппортами.

Особенностью салона Cullinan Black Badge стала отделка шпона углепластиком с алюминиевым волокном — на создание узора из повторяющихся геометрических форм с трехмерным эффектом уходит 21 день. Интерьер можно отделать кожей цвета Forge Yellow — оттенок, недоступный ранее для автомобилей британской марки, дебютирует на новом кроссовере.

Впервые для кроссовера доступно «звездное небо» в салоне, сделанное из 1344 оптоволоконных элементов, инсталлированных в черную кожу на потолке — над головами передних пассажиров по очереди загораются и гаснут светодиоды, имитирующие восемь падающих звезд. На заднем сиденье автомобиля, циферблате часов в передней панели и декоративных накладках на пороги появился знак бесконечности.

Технически Rolls-Royce Cullinan Black Badge отличается увеличенной с 571 до 600 л.с. отдачей 6,75-литрового бензинового V12, который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Также у кроссовера перенастроены тормоза, подвеска и полноуправляемое шасси и установлена спортивная выхлопная система.

Напомним, в линейку Rolls-Royce Black Badge, помимо кросовера Cullinan, уже входят седан Ghost, купе Wraith и кабриолет Dawn.