В Новороссийске горит нефтебаза «Грушовая»

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Пожар на нефтебазе «Грушовой» близ Новороссийска произошел сегодня, 7 ноября, утром. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона в 09:04. Первые пожарные подразделения выехали по месту вызова в 09:05.

По прибытии первых пожарных (09:20) было установлено, что горит резервуар подземного хранения нефтепродуктов. В 09:40 возгорание на площади 200 кв. м было локализовано.

В настоящее время на месте работает 91 человек и 33 единицы техники. Информация о происшествии уточняется.

Дмитрий Михеенко