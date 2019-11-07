Татарстан от госсобственности получил 415 млн рублей

Бюджет Татарстана по итогам десяти месяцев 2019 года пополнился на 415,8 млн руб. неналоговых доходов за счет использования и продажи госимущества и земельных участков, сообщает пресс-служба минземимущества республики. Таким образом бюджетное задание выполнено на 71,1%.

Из общей суммы 113,6 млн руб. составили дивиденды (годовой план выполнен по этому показателю на 84,5%), 82,1 млн руб. поступило от аренды госимущества (135,0 %), 70,2 млн руб. — от аренды земли (100,6 %), 56,6 млн руб. — от доверительного управления (90,3%), 45,3 млн руб. — от продажи госимущества (181,3%), 36,5 млн руб. составила часть чистой прибыли государственных унитарных предприятий (129,1%), оставшиеся 2,74 млн руб. поступили от сервитута (123,4%), уточнили в министерстве.

"Ъ-Казань"