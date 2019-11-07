БСК планирует акционерам промежуточные выплаты в размере 8 млрд рублей

Совет директоров АО «Башкирская содовая компания» (БСК, входит в группу «Башкирская химия») рекомендовал акционерам на внеочередном собрании 28 ноября утвердить промежуточные дивиденды по итогам девяти месяцев 2019 года из расчета 4,83 тыс. руб. на акцию. Общий объем выплат составит 8 млрд руб., что в 1,6 раза больше размера аналогичных выплат за девять месяцев 2018 года, сообщает «Интерфакс». Из них 6 млрд руб. будет направлено на выплаты акционерам из чистой прибыли, полученной за девять месяцев, еще 2 млрд руб. — из нераспределенной прибыли прошлых лет. Отчет о прибыли по итогам трех кварталов компания пока не публиковала.

В 2018 году БСК выплачивала акционерам по итогам девяти месяцев по 3 тыс. 18,15 руб. на акцию, или суммарно 5 млрд руб.

БСК — крупнейший в России производитель кальцинированной и пищевой соды, крупный производитель ПВХ и кабельных пластикатов. Объединяет завод «Каустик» в Башкирии, Березниковский содовый завод в Пермском крае. «Башхиму» принадлежит 57% акций, башкирской госинвесткомпании «Региональный фонд» — 38,28%.

Ирина Самойлова